Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: Укрінформ

Протягом 2025 року 352,4 тис. українських пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, змогли пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсій. Лиш за цієї умови їм продовжили виплати у 2026 році.

Про це повідомили у ПФУ у відповідь на запит “Новин Донбасу”.

У Пенсійному фонді у відповіді журналістам зазначили, що українські пенсіонери, які перебувають в окупації або виїхали звідти, додатково повинні були повідомити про неотримання виплат від Росії.

“Вищезазначені умови для продовження виплат передбачені чинним законодавством для всіх одержувачів, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на окупованій території, або виїхав з окупованої території України, а не лише для внутрішньо переміщених осіб. В електронних базах даних Пенсійного фонду України є інформація про 1,3 тисячі осіб, які повідомили про отримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ”, — заявили журналістам у ПФУ.

Українці, які отримують виплати від органів пенсійного забезпечення Росії, не можуть одночасно отримувати пенсії й від Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни частина українців опинилася без доступу до своїх пенсійних виплат — через виїзд за кордон, зміну місця проживання чи окупацію територій. У 2025 році почали діяти оновлені правила, які визначають, хто і як може отримати або відновити пенсію в цих умовах. Журналісти Вільного Радіо пояснили, як це зробити і які документи потрібні.