Що відомо про російську атаку на Дніпро 1 грудня 2025 року: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки на Дніпро 1 грудня 2025 року. Фото: "Суспільне. Дніпро"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська масовано вдарили по Дніпру ракетою. Жертвами атаки стали понад 40 людей — є загиблі та поранені. У місті фіксували руйнування СТО, підприємства та багатоповерхівки.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника облвійськадміністрації Владислав Гайваненко.

Війська країни-агресорки атакували Дніпро зранку, 1 грудня. Окупанти вдарили по місті ракетою — її тип встановлюють. На місці тривала пошуково-рятувальна операція, яку наразі завершили.

На вечір цього дня кількість жертв удару становить щонайменше 44 людини — 4 загиблих та 40 поранених через ракетну атаку. З них 11 — у важкому стані.

У лікарні міста продовжують рятувати десятки критичних та вкрай важких поранених внаслідок атаки. Медустанова залучила всіх хірургів та анестезіологів. У кількох людей важкі поранення кінцівок, деякі — не можуть самостійно дихати, їх під’єднали до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Серед іншого, через російську атаку зазнали руйнувань чотири багатоповерхівки, вибиті понад 200 вікон. Також пошкоджені будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.

Нині надзвичайники загасили всі пожежі. Там уточнили, що окупанти понівечили також чотириповерхову офісну будівлю та 49 автомобілів.

До поліції надійшло вже понад 200 повідомлень про пошкодження майна. Триває прийом заяв від потерпілих. Правоохоронці продовжують збір речових доказів та документування наслідки атаки загарбників.

2 грудня у Дніпрі оголошене як День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару армії Росії, написав міський голова Борис Філатов.

Нагадаємо, 1 грудня російські війська атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранень дістали, попередньо, четверо людей. Остаточні наслідки продовжують встановлювати.