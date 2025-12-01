Росіяни вдарили по Краматорську 1 грудня: є поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

1 грудня російські війська атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу поранень дістали, попередньо, четверо людей. Остаточні наслідки продовжують встановлювати.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, війська країни-агресорки атакували місто близько 12:55. Окупанти поцілили по житловій забудові.

Внаслідок атаки, попередньо, дістали поранень четвер цивільних — два чоловіки 1951 та 1954 років народження, а ще дві жінки 1947 й 1952 років.

Остаточні наслідки встановлюють.

Нагадаємо, останньої доби осені 2025 року по підконтрольній частині Донеччини росіяни били не менше 1625 разів, йдеться у зведенні від поліції. Під вогонь потрапили як лінія фронту, так і житловий сектор регіону.