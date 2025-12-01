Підтримайте Вільне Радіо
Останньої доби осені 2025 року по підконтрольній частині Донеччини росіяни били не менше 1625 разів, йдеться у зведенні від поліції. Під вогонь потрапили як лінія фронту, так і житловий сектор регіону.
Поліція за добу фіксувала влучання у п’яти населених пунктах регіону: у містах Дружківка, Лиман, Миколаївка та Святогірськ, а також у селі Мировому.
У Лимані через російську атаку зазнала поранень одна цивільна людина.
Через влучання FPV-дронів у Миколаївці постраждав багатоквартирний будинок, у Дружківці — приватна оселя, у Святогірську — цивільне авто.
По Мировому Покровського району росіяни били дроном “Герань-2”, там зруйнований приватний будинок.
Після опівночі загарбники били по Слов’янську та Спасько-Михайлівці Новодонецької громади. У Слов’янську постраждали понад 10 будинків, зокрема двоє — “зруйновані вщент” за оцінкою начальника міської військової адміністрації. Інформації про жертв серед цивільних до поліції не надходило, уточнили у відомстві.
Руйнувань за добу зазнали чотири цивільні об’єкти, з яких три — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували у Сіверську. Там постраждали ще три будинки.
Нагадаємо, понад рік українські військові продовжують оборонну операцію у Часовому Ярі. Станом на кінець осені російські загарбники на напрямку продовжують свої штурми, однак зменшили застосування бронетехніки. Оборонці пов’язують ці зміни з відведенням російської 98-ї дивізії десантних військ, яка намагалася взяти місто, на відновлення, а також зі зміною фокуса уваги армії-країни агресорки на інші напрямки Донеччини.