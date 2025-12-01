Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 листопада 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Останньої доби осені 2025 року по підконтрольній частині Донеччини росіяни били не менше 1625 разів, йдеться у зведенні від поліції. Під вогонь потрапили як лінія фронту, так і житловий сектор регіону.

На Донеччині зазнала поранень одна цивільна людина

Поліція за добу фіксувала влучання у п’яти населених пунктах регіону: у містах Дружківка, Лиман, Миколаївка та Святогірськ, а також у селі Мировому.

У Лимані через російську атаку зазнала поранень одна цивільна людина.

Через влучання FPV-дронів у Миколаївці постраждав багатоквартирний будинок, у Дружківці — приватна оселя, у Святогірську — цивільне авто.

По Мировому Покровського району росіяни били дроном “Герань-2”, там зруйнований приватний будинок.

Після опівночі загарбники били по Слов’янську та Спасько-Михайлівці Новодонецької громади. У Слов’янську постраждали понад 10 будинків, зокрема двоє — “зруйновані вщент” за оцінкою начальника міської військової адміністрації. Інформації про жертв серед цивільних до поліції не надходило, уточнили у відомстві.

Руйнувань за добу зазнали чотири цивільні об’єкти, з яких три — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували у Сіверську. Там постраждали ще три будинки.

ЗСУ відбили 66 штурмів на Покровському напрямку

за даними Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за 30 листопада росіяни атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру;

на Слов’янському напрямку Сили оборони змогли зупинити 12 наступальних дій росіян у районах Дронівки, Серебрянки та Сіверська;

на Костянтинівському напрямку росіяни провели 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки;

ще 66 штурмів росіян у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине та Новопавлівка зупинили Сили оборони на Покровському напрямку ;

на Олександрівському напрямку росіяни провели 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

Нагадаємо, понад рік українські військові продовжують оборонну операцію у Часовому Ярі. Станом на кінець осені російські загарбники на напрямку продовжують свої штурми, однак зменшили застосування бронетехніки. Оборонці пов’язують ці зміни з відведенням російської 98-ї дивізії десантних військ, яка намагалася взяти місто, на відновлення, а також зі зміною фокуса уваги армії-країни агресорки на інші напрямки Донеччини.