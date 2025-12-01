Пошкоджений російською атакою будинок у Слов'янську зранку 1 грудня. Фото: Вадим Лях

Російські загарбники у ніч на 1 грудня били по промзоні Слов’янська авіабомбами, а приблизно о шостій ранку — трьома дронами типу “Герань-2”. У місті не фіксують поранення або загибелі цивільних внаслідок цих атак, однак нових руйнувань зазнав житловий фонд міста.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“На ранок понеділка, 1 грудня, у Словʼянську два обстріли. Вночі — КАБи, промзона. Без постраждалих. Біля шостої ранку — 3 БПЛА “Герань-2”. Пошкоджено більше десятка приватних будинків”, — заявив начальник міської ВА Вадим Лях.

Він зазначив, що два з пошкоджених будинків мають найтяжчі руйнування. Вони “знищені вщент”.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025-го у деяких будинках Краматорська та Слов’янська не буде газу. Фахівці проведуть профілактичні роботи на об’єктах розподілу блакитного палива. Журналісти Вільного Радіо писали, де саме не буде постачання.