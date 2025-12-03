Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

На початок грудня 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають близько 12,7 тисячі дітей. З них 410 — досі не покинули зону примусової евакуації.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах двох громад Донецької області. Нині там залишаються 410 дітей, зокрема:

Дружківська громада — 405 дітей у Дружківці;

Краматорська громада — 5 дітей у селищі Комишуваха.

За останній тиждень — з 26 листопада по 3 грудня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 55 неповнолітнього, каже Рижкова. Так, малечу вивезли з:

Дружківської громади — 49 дітей з Дружківки;

Краматорська громада — 6 дітей з Комишувахи.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 196,2 тисячі людей, з яких 12 690 — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 14,2 тисячі цивільних, неповнолітніх немає.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.