Понад 4,8 тисячі жителів Донеччини отримали допомогу від "Мобільних клінік" за майже три роки

Проєкт "Мобільні клініки" на Донеччині. Фото: надане МБФ "Альянс громадського здоров’я"

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З жовтня 2023-го команда проєкту “Мобільні клініки” здійснила 65 виїздів до жителів Донецької області — працювали у Краматорському районі. Фахівці відвідали 95 населених пунктів та надали допомогу 4 810 пацієнтам.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у міжнародній благодійній організації “Альянс громадського здоров’я”.

Там розповіли, що їхній проєкт “Мобільні клініки” працює там, де доступ до медичних послуг ускладнений через близькість до лінії фронту, пошкодження інфраструктури, віддаленість лікарень і проблеми з транспортним сполученням. З жовтня 2023-го вони допомагали жителям Олександрівської, Святогірської та Краматорської громад.

Під час виїздів пацієнти можуть отримати консультацію лікаря, пройти діагностику та лабораторні дослідження, отримати призначення і необхідні препарати. Люди віком від 60 років становлять 64% пацієнтів. Ще 34% — люди віком від 18 до 59 років, 2% — пацієнти до 18 років.

Серед отримувачів допомоги 72% становлять жінки та 28% — чоловіки. Водночас, зазначають благодійники, найчастіше жителі громад зверталися із серцево-судинними захворюваннями — вони зафіксовані у 80,8% звернень.

“Коли людина приходить до мобільної клініки “просто поміряти тиск”, а медики виявляють стан, що потребує термінової допомоги, розумієш, наскільки критично важлива наша робота. Для багатьох людей мобільна клініка — це не просто огляд, а єдиний шанс отримати допомогу вчасно. Завдяки підтримці Консорціуму TERA, створеного БФ Team4UA, ми можемо бути поруч там, де медичні послуги сьогодні потрібні найбільш”, — зазначає керівниця напряму мобільного здоров’я МБФ “Альянс громадського здоров’я” Анна Коробчук.

Вона зазначила, що “Мобільні клініки” продовжують працювати на Донеччині, аби медична допомога залишалася доступною для жителів віддалених і постраждалих від війни громад.

Нагадаємо, упродовж 2025 року в стаціонарах Донецької області зафіксували понад 2 тисячі смертей пацієнтів. Найбільшу частку серед причин становили хвороби системи кровообігу, зокрема інсульти та інші ураження судин мозку.