Лікарня. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Упродовж 2025 року в стаціонарах Донецької області зафіксували понад 2 тисячі смертей пацієнтів. Найбільшу частку серед причин становили хвороби системи кровообігу, зокрема інсульти та інші ураження судин мозку. Якою була смертність серед дітей — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Там розповіли, що основною причиною смерті, як і роком раніше, залишаються хвороби системи кровообігу — на них припадає 63% усіх летальних випадків. Серед пацієнтів із цією групою хвороб найбільше смертей спричиняє цереброваскулярна патологія — інсульти та інші ураження судин мозку: у 2025 році від них померли 643 людини.

У 2024-му таких смертей було 958 — попри зменшення абсолютної кількості, частка смертей від інсульту серед усіх летальних випадків через хвороби серця і судин зросла, зазначають медики.

Друге місце посідають новоутворення — 14,09%, що майже відповідає показнику 2024 року (14,6%). З них на злоякісні новоутворення припадає 90,8% (у 2024 році цей показник був вищим — 97,4%).

Третє місце серед причин смерті — хвороби органів травлення, яких стало менше у порівнянні з минулим роком. Значну частину смертей у цій групі спричинив цироз печінки, йдеться у звіті ЦКПХ.

Водночас від інфекційних захворювань у 2025 році померло менше пацієнтів, ніж роком раніше — 52 проти 102 людей.

Окрім цього, торік у стаціонарах регіону померли двоє дітей: у 2024-му фіксували шість таких випадків. Серед основних причин — травми та ускладнення перинатального періоду, тоді як роком раніше до цього переліку додавалися ще хвороби органів дихання та вроджені вади розвитку.

Нагадаємо, за останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 242 випадки захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед госпіталізованих — як дорослі, так і діти. Летальних випадків не було.