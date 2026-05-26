Ексочільник ДСНС Донеччини Олег Самсоненко. Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Олег Самсоненко керував головним управлінням ДСНС у Донецькій області до січня 2026 року. Перед своїм призначенням у 2024 році він очолював пожежно-рятувальний підрозділ у Дружківці. У громаді Самсоненко має будинок і земельну ділянку на понад 4 гектари — та вона для нього не єдина. Що ще декларує посадовець, розповідаємо далі.

Про майно і статки Олега Самсоненка журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Яке майно декларує ексочільник ДСНС Донеччини

Згідно з документами, Олег Самсоненко має понад 6,6 гектара землі на Донеччині. Першою ділянкою, яка розташована в Миколайпіллі Дружківської громади, він володіє з 2006 року. Друга ж у Білокузьминівці Костянтинівської громади перейшла у власність чоловіка у 2021 році.

Крім того, посадовець із 2012 року має право користуватися ділянкою площею 465,9 квадратного метра в Дружківці. Вона належить міськраді. Також із 2025 року Самсоненко користується землею площею 300 квадратних метрів у Краматорську. Відтоді ж він живе в будинку власника ділянки в цьому ж місті, хоч має свій будинок у Дружківці за 113,7 тисячі гривень.

Також Олег Самсоненко декларує майно дружини Єлизавети. Жінка теж є землевласницею — із 2019 року має ділянку площею 396 квадратних метрів у Дружківці. Крім того, з минулого року вона володіє легковим Renault Sandero 2012 року випуску за 125 тисяч гривень. Із 2025 року жінка разом із дочкою живе в чужій оселі в Черкасах.

Скільки Олег Самсоненко заробив у 2025 році

Відповідно до декларації, протягом минулого року на посаді начальника ДСНС Донеччини Олегу Самсоненку нарахували понад 1,2 мільйона зарплати. У середньому це понад 68,3 тисячі гривень “на руки” щомісяця, а також додатково допомога на оздоровлення й розв’язання соціально-побутових питань подібного розміру, яку держслужбовцям нараховують раз на рік.

Крім того, у 2025 році посадовець отримав тисячу гривень соцвиплат від Головного управління ДСНС регіону й близько 27 тисяч гривень від управління соцзахисту Дружківської міськради. Окремо він задекларував понад 19 тисяч гривень доходів від оренди майна, яке здає компанії “АПК-ІНВЕСТ”. Імовірно, йдеться про одну із земельних ділянок, оскільки це підприємство займається сільським господарством.

У графі із заощадженнями Олег Самсоненко вказав 20 тисяч доларів готівкою і близько 3,5 тисяч гривень на банківському рахунку.

Решта доходу сімʼї належала дружині посадовця Єлизаветі. Торік найбільше вона отримала за продаж своєї Mitsubishi Colt 2007 року випуску — 168 тисяч гривень. Також їй нарахували близько 134,2 тисячі гривень зарплати від Дружківського житлово-комунального фахового коледжу (тобто понад 103,3 тисячі гривень “на руки”) і ще виплатили там 6 тисяч гривень благодійної допомоги. Крім того, Олег Самсоненко вказав у доходах дружини по 25 тисяч гривень соцвиплат від департаменту соціальної політики Черкаської міськради й місцевого пенсійного фонду.

