Цьогоріч у Великоновосілківській громаді окремо передбачили 6,2 мільйона гривень на програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх родин, а також сімей загиблих і зниклих безвісти захисників. У переліку — як уже чинні види допомоги, так і нові напрями, яких раніше не було.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
У громаді зазначають, що частина цих напрямів є новими і впроваджується вперше. Кошти планують спрямувати на такі програми:
Після остаточного затвердження програм на 2026-2028 роки на сайті Великоновосілківської селищної військової адміністрації планують опублікувати зразки заяв і перелік документів для кожного виду допомоги.
Наразі подати заяву можна дистанційно — електронною поштою ([email protected] або [email protected]), через месенджери або поштою. Перед цим мешканцям радять звертатися за консультаціями до начальниці відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я Вікторії Воробйової за телефоном (095)462-61-39.
Нагадаємо, що захисники та захисниці з Кальчицької громади також можуть отримати допомогу з місцевого бюджету. Матеріальна підтримка розрахована не лише на чинних військових, а й на звільнених із полону, а також родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених бійців.