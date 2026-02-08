Кошти на програми підтримки військових та їхніх родин. Ілюстративне фото: АрміяInform

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Цьогоріч у Великоновосілківській громаді окремо передбачили 6,2 мільйона гривень на програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх родин, а також сімей загиблих і зниклих безвісти захисників. У переліку — як уже чинні види допомоги, так і нові напрями, яких раніше не було.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

У громаді зазначають, що частина цих напрямів є новими і впроваджується вперше. Кошти планують спрямувати на такі програми:

500 тис. грн — матеріальну допомогу важкопораненим військовослужбовцям;

150 тис. грн — допомогу на спорудження пам’ятників загиблим захисникам;

250 тис. грн — підтримку сімей військових, зниклих безвісти за особливих обставин;

50 тис. грн — допомогу дітям загиблих або зниклих безвісти захисників до Дня захисників і захисниць України;

3 млн грн — разову матеріальну допомогу військовим і ветеранам до Дня захисників і захисниць України;

1 млн грн — допомогу на іпотечне кредитування для придбання житла ветеранами війни;

45 тис. грн — проведення спортивних і культурних заходів на вшанування пам’яті загиблих;

50 тис. грн — збереження пам’яті про російсько-українську війну (музейні експозиції, виставки, книги, а також доступні формати — аудіодискрипція, титрування, жестова мова).

Як подати заяву на допомогу

Після остаточного затвердження програм на 2026-2028 роки на сайті Великоновосілківської селищної військової адміністрації планують опублікувати зразки заяв і перелік документів для кожного виду допомоги.

Наразі подати заяву можна дистанційно — електронною поштою ([email protected] або [email protected]), через месенджери або поштою. Перед цим мешканцям радять звертатися за консультаціями до начальниці відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я Вікторії Воробйової за телефоном (095)462-61-39.

Нагадаємо, що захисники та захисниці з Кальчицької громади також можуть отримати допомогу з місцевого бюджету. Матеріальна підтримка розрахована не лише на чинних військових, а й на звільнених із полону, а також родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених бійців.