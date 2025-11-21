Понад 6 тисяч дітей з інвалідністю на прифронтових територіях зможуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ (деталі)

Дитина з інвалідністю. Ілюстративне фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності

Дитячий фонд ООН виділить додаткові кошти в межах комплексної програми “Зимова підтримка”. Їх спрямують на виплату одноразової допомоги дітям з інвалідністю на прифронтових територіях.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

Одноразова допомога від ЮНІСЕФ розрахована на понад 6 тисяч дітей з інвалідністю підгрупи А, що мають найскладніші форми порушень розвитку й потребують постійного стороннього нагляду. Її розмір дорівнюватиме сумі допомоги для найбільш вразливих груп і становитиме 6500 гривень.

Підтримку спрямують сім’ям у дев’яти областях: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Одеській.

“Це вже четверта зима під вогнем, що створює ще один ризик для благополуччя дітей. Саме тому ЮНІСЕФ вирішив приєднатися до урядової програми “Зимовий пакет підтримки”. Діти, які живуть з важкими формами інвалідності у прифронтових районах, отримають додаткову грошову допомогу, щоб краще впоратися з суворими реаліями цих складних днів”, — наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Оформити одноразову допомогу можна буде до 17 грудня 2025 року.

Нагадаємо, в уряді затвердили виплату розміром 6 500 гривень у межах “Зимової підтримки”. Право на неї мають діти-сироти або під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, переселенці з інвалідністю й самотні пенсіонери.