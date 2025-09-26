Постер благодійної кампанії "Смачно, бо на дрони!" на стіні одного із закладів-цчасників. Фото надане БФ "Сучасна Україна"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 7 вересня в Україні проходить благодійна кампанія “Смачно, бо на дрони!”, у межах якої ресторани й кав’ярні збирають гроші на дрони для бійців Головного управління розвідки. Ініціативу вже підтримали понад 60 закладів у 15 областях, але учасники ще можуть доєднатися.

Вільне Радіо виступає інформаційним партнером ініціативи.

Благодійну кампанію запустили 7 вересня до Дня воєнної розвідки. Менш ніж за 20 днів до неї долучилися 60 різних закладів харчування в 15 регіонах України, і їхня кількість постійно зростає.

“Відгук досить позитивний: ресторани та кав’ярні добре реагують на ідею поєднання допомоги Силам оборони з власною діяльністю. Є ті, хто бере паузу, щоб обдумати участь, а також заклади, які відмовляються. Основні причини відмов — те, що вони вже допомагають підрозділам напряму, що похвально, або ж побоювання співпраці з волонтерами чи фондами через негативний досвід у минулому”, — розповів президент БФ “Сучасна Україна”, якому належить ідея ініціативи, Володимир Гавриш.

Від початку акція мала тривати два місяці. Протягом цього часу хотіли залучити 100 учасників, які б зібрали по 50 тисяч гривень. Проте, якщо кампанія і далі набиратиме обертів, її можуть продовжити й навіть зробити постійною.

“Якщо ми побачимо позитивну динаміку, плануємо її продовжити. У такому разі будемо консультуватися з Головним управлінням розвідки, і, можливо, акція стане постійною. Тоді всі кошти, що надходитимуть, спрямовуватимемо на підтримку підрозділів розвідки на передовій. Але це вже питання наступних етапів”, — зауважив Володимир Гавриш.

Раніше ми розповідали, як українські заклади харчування можуть долучитися до кампанії “Смачно, бо на дрони!”.