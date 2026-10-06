Скільки заробив начальник ГУ ДПС Донеччини Олександр Головін у 2026 році

Олександр Головін. Фото: Головне управління ДПС у Донецькій області

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Начальник Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області Олександр Головін за вісім місяців 2026 року отримав майже 500 тисяч гривень зарплати після сплати податків. Сума виплат щомісяця змінювалася залежно від надбавок, премій та відпускних.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області на інформаційний запит.

Скільки заробив Олександр Головін за вісім місяців 2026 року

За січень-серпень 2026 року Олександру Головіну нарахували 654 тисячі гривень зарплати. Після сплати податків і зборів він отримав 497 тисяч. У середньому щомісяця це трохи більше ніж 62 тисячі “на руки”, тоді як до оподаткування середня виплата становила майже 82 тисячі.

Найменшу суму — 60 тисяч гривень — посадовець отримав у червні. Найбільшою стала квітнева виплата — 65 836 гривень. Тоді Головін частину місяця був у відпустці, тому додатково йому нарахували 25 808 гривень відпускних.

З чого складалася зарплата начальника ГУ ДПС у Донецькій області

На прикладі березневої виплати можна побачити основні складники зарплати начальника ГУ ДПС у Донецькій області. Тоді йому нарахували:

31 530 гривень — посадовий оклад;

30 584 гривні — надбавку за інтенсивність праці;

9 459 гривень — надбавку за вислугу років;

7 252 гривні — щомісячну премію;

4 730 гривень — надбавку за секретність;

700 гривень — надбавку за ранг державного службовця.

З липня надбавка за ранг становила вже 800 гривень.

Найбільше протягом року змінювалася надбавка за інтенсивність праці. У березні вона становила 30 584 гривні — це найвищий показник за вісім місяців. У липні та серпні ця виплата була найнижчою — по 25 224 гривні.

З червня Головіну також щомісяця нараховували по 140 гривень виплати, пов’язаної з відрядженням.

Загалом із нарахованих за вісім місяців 654 тисяч гривень із зарплати посадовця утримали близько 157 тисяч гривень податків і зборів.

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