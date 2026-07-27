Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Начальник комунального підприємства “Міст” у Краматорську Євген Нечволода задекларував за 2025 рік майже 1,4 млн грн доходів. Із них близько 820 тис. грн склала зарплата на підприємстві. Це був його перший повний рік на посаді — комунальне підприємство він очолив у листопаді 2024-го.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з декларації Євгена Нечволоди за 2025 рік.

За рік роботи на чолі КП “Міст” посадовець отримав 819,6 тис. грн зарплати. У попередній декларації він вказував 47,9 тис. грн доходу від підприємства, однак тоді пропрацював на посаді менш ніж два місяці.

Зазначимо, “на руки” посадовець отримав менше: у 2025 році ставка податку, який потрібно сплатити із зарплати, становила 23%, а у 2024-му — 19,5%.

Окрім зарплати в КП “Міст”, у 2025 році Нечволода отримав 620,2 тис. грн іншого доходу від ТОВ “Донецькі енергетичні послуги”. Роком раніше це підприємство виплатило йому 609,4 тис. грн.

Загалом за 2025 рік Євген Нечволода задекларував 1 млн 439 тис. грн доходів. Це майже на 7%, менше, ніж роком раніше — тоді його сукупний дохід склав 1 млн 545 тис. грн.

У декларації за 2024 рік посадовець вказував 877 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ “Продмаш”. Також тоді він задекларував 7,2 тис. грн зарплати від ТОВ “Укрмегабуд” та 4 тис. грн соціальних виплат, зокрема допомоги для ВПО.

Змінилися й грошові активи Євгена Нечволоди. За підсумками 2024 року він декларував 5 тис. доларів США готівкою, а за 2025 рік — 10 тис. доларів. Також у новій декларації посадовець вказав 573,8 тис. грн на банківському рахунку.

Що відомо про КП “Міст”

КП “Міст” — одне з комунальних підприємств міста Краматорськ, яке відповідає, зокрема, за реалізацію інфраструктурних проєктів та ремонтів у місті. За даними аналітичної системи YouControl, підприємство працює з 1998 року, має статутний капітал понад 50,2 млн грн, а його засновником є Краматорська міська рада.

Читачі Вільного Радіо неодноразово зустрічали назву КП “Міст” у матеріалах про тендери на ремонти тепломереж у Краматорську. Лише в червні 2026 року підприємство оголосило закупівлі на десятки мільйонів гривень для підготовки теплового господарства міста до нового опалювального сезону.

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