Ілюстративне фото: Інформатор

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Краматорську знову шукають підрядника для ремонту тепломережі на вулицях Парковій та Ярослава Мудрого. Попередній підрядник виконав лише частину робіт, тому решту обсягу винесли в нову закупівлю. На неї планують витратити майже 2,6 мільйона гривень. Разом із уже виконаними роботами ремонт цієї ділянки коштуватиме майже 3 мільйони гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів у системі електронних закупівель Prozorro.

Ще 23 лютого 2026 року КП “Міст” оголосило тендер на капітальний ремонт тепломережі біля будинків №49, №53 і №55 на вулиці Парковій, а також будинку №72 на вулиці Ярослава Мудрого.

Запропонував свої послуги лише один учасник — ТОВ “Монтажно-будівельна компанія СДМК”. Із ним уклали договір на 8,6 мільйона гривень.

Після цього закупівлю перевірила Державна аудиторська служба. Аудитори встановили, що замовник вимагав від учасника документ, інформація з якого вже була у відкритому доступі. Крім цього, підприємство не дало можливості усунути недоліки у документах щодо кваліфікації працівників. Також у договорі не вказали повні характеристики частини матеріалів і не прописали строки виконання окремих етапів робіт у календарному плані.

Висновок Держаудитслужби про порушення в тендері КП “Міст” на ремонт теплотраси. Скриншот: Prozorro

Скасовувати результати закупівлі чи розривати договір аудитори не вимагали. Натомість КП “Міст” мало усунути виявлені порушення. Уже 6 квітня підприємство уклало з підрядником додаткову угоду, якою оновило календарний план виконання робіт та інформацію про вартість матеріалів.

Пізніше договір змінили ще раз. Його суму зменшили до 393 тисяч гривень — саме стільки коштували роботи, які підрядник фактично виконав. Решту ремонту вирішили закупити окремо.

Новий тендер комунальне підприємство оголосило 13 липня. Цього разу очікувана вартість робіт становить майже 2,6 мільйона гривень без ПДВ. Якщо додати до цієї суми вже виконані роботи за попереднім договором, ремонт тепломережі коштуватиме близько трьох мільйонів гривень.

Як і в попередній закупівлі, підрядник має демонтувати старі трубопроводи, розібрати асфальтобетонне й цементне покриття, виконати земляні роботи та прокласти нові труби.

Водночас частину обсягів скоригували. Наприклад, площу асфальтобетонного покриття для демонтажу зменшили з 24,6 до 20 квадратних метрів, а кількість бортових каменів — із 40 до 8.

Частину матеріалів для ремонту надасть саме КП “Міст”. Це труби та бортові камені загальною вартістю 538 тисяч гривень без ПДВ. Їхню вартість не включатимуть до тендерної пропозиції учасників.

Подати пропозиції на тендер можна до 28 липня. Електронний аукціон запланували на 29 липня. Після підписання договору переможець має розпочати роботи протягом трьох днів та завершити їх до 1 жовтня 2026 року.

Станом на час публікації у системі Prozorro ще не було інформації про учасників нової закупівлі.

Нагадаємо, раніше КП “Міст” оголосило ще два тендери на капітальний ремонт теплових мереж у Краматорську — на вулицях Кирилкіна та Героїв України. Загальна очікувана вартість цих закупівель перевищує 16 млн грн.