Яку зарплату у 2026 році отримує Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова (деталі)

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Протягом перших чотирьох місяців 2026 року Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова отримала 236 298 грн зарплати. Більшість із цієї суми — матеріальна допомога, відпускні та допомога на оздоровлення. Розповідаємо детальніше, скільки отримує посадовиця.
Дані про зарплату журналісти Вільного Радіо отримали у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Під час повномасштабної війни у Великоновосілківській громаді працює військова адміністрація, яка взяла на себе повноваження голови громади і навіть більше. Водночас Людмила Петрова продовжує працювати та отримала такі виплати з місцевого бюджету:
Суми у Петрової не дорівнюють сумам її колег у простої (наприклад, мерів Покровська, Мирнограда та Сіверська), адже вона продовжує повноцінно працювати, хоч і не ухвалює рішень, адже це залишається повноваженням керівника військової адміністрації. За чотири місяці вона відпрацювала:
Крім того, зарплата залежить від надбавки за вислугу років: стаж посадовиці становить уже 43 роки.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали детально про зарплати кожного обраного голови громади Донеччини, які отримують гроші з бюджету, та яке місце їм знайшлося у владі. Дехто з них перебуває у простої, а хтось продовжує працювати. Вони отримують від 9 до 79 тисяч грн на місяць.