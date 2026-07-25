Яку зарплату у 2026 році отримує Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова (деталі)

Людмила Петрова. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

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Протягом перших чотирьох місяців 2026 року Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова отримала 236 298 грн зарплати. Більшість із цієї суми — матеріальна допомога, відпускні та допомога на оздоровлення. Розповідаємо детальніше, скільки отримує посадовиця.

Дані про зарплату журналісти Вільного Радіо отримали у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Під час повномасштабної війни у Великоновосілківській громаді працює військова адміністрація, яка взяла на себе повноваження голови громади і навіть більше. Водночас Людмила Петрова продовжує працювати та отримала такі виплати з місцевого бюджету:

38 903 грн у січні;

79 491 грн у лютому (з них 52 711 грн — матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань);

38 903 грн у березні;

79 001 грн у квітні (з них 26 618 грн — відпускні, а 53 015 грн — допомога на оздоровлення).

Розміри зарплат посадовиці вказаний після вирахування податків, тобто це суми, які вона отримала “на руки”. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Суми у Петрової не дорівнюють сумам її колег у простої (наприклад, мерів Покровська, Мирнограда та Сіверська), адже вона продовжує повноцінно працювати, хоч і не ухвалює рішень, адже це залишається повноваженням керівника військової адміністрації. За чотири місяці вона відпрацювала:

22 дні у січні;

20 днів у лютому;

22 днів у березні;

10 днів у квітні, оскільки пішла у відпустку.

Крім того, зарплата залежить від надбавки за вислугу років: стаж посадовиці становить уже 43 роки.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали детально про зарплати кожного обраного голови громади Донеччини, які отримують гроші з бюджету, та яке місце їм знайшлося у владі. Дехто з них перебуває у простої, а хтось продовжує працювати. Вони отримують від 9 до 79 тисяч грн на місяць.