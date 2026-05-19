Понад 6,2 млн грн матеріальної допомоги вже розподілили між жителями Бахмутської громади у травні. Як отримати гроші

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Керівництво Бахмутської громади затвердило 11 нових списків, за якими різні види матеріальної допомоги мають надати понад тисячі одержувачів. Для кого заклали найбільше коштів та де подати заяву на допомогу, розповідаємо далі.

Про надання матеріальної допомоги журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської ВА Олексія Реви.

Найбільше коштів розподілили на допомогу окремим категоріям громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, — це люди з інвалідністю, літні люди, вимушені переселенці тощо. Її затвердили для 763 одержувачів, більшість із яких отримає по 5 000 грн, і лише одному виплатять 10 000 грн. Загалом на цю допомогу у травні вже виділили 3 млн 820 тис. грн.

Значну частину коштів також розподілили на окрему матеріальну допомогу людям похилого віку у складних життєвих обставинах. На це виділили 559 тис. грн для 65 одержувачів. Та розмір допомоги для кожного затвердили різний — від 2 000 грн до 15 000 грн.

Дещо менше, та все ж третю за обсягом суму, вирішили надати сімʼям із дітьми у складних життєвих обставинах. Так, 515 тис. грн розподілили на 103 сімʼї — кожна отримає по 5 000 грн.

Крім цього, матеріальну допомогу також отримають:

сімʼї з дітьми з інвалідністю та багатодітні родини — 390 тис. грн на 26 сімей (кожна отримає по 15 000 грн);

окремі категорії громадян, зокрема поранені, онкохворі та тяжкохворі, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, — 378 тис. грн на 34 людини (розмір допомоги варіюється від 6 000 грн до 20 000 грн);

мобілізовані під час воєнного стану — понад 192,5 тис. грн на трьох військових (кожен отримає по 64 180 грн);

окремі категорії громадян, зокрема ВПО, для проходження осінньо-зимового періоду — 120 тис. грн на вісьмох людей (кожному виплатять по 15 000 грн);

люди, які провели поховання, — 90 тис. грн на девʼятьох отримувачів (по 10 000 грн кожному);

тяжкопоранені військовослужбовці — 90 тис. грн на пʼятьох захисників (розмір допомоги варіюється від 10 000 грн до 25 000 грн);

люди, які вперше уклали контракт на проходження військової служби, — 64 180 грн на одного одержувача;

діти-сироти та діти без батьківського піклування — 10 000 грн на одного отримувача.

Решта жителів Бахмутської громади з-поміж цих категорій, які ще не отримували матеріальну допомогу, можуть подати заяву до 1 грудня 2026 року. Список необхідних документів для кожного виду допомоги можна знайти в порядку. Упродовж року документ уже тричі змінювали, тож за його актуальністю варто стежити на сайті місцевої ВА.

Раніше ми писали, що в Бахмутській громаді планують виділити додаткові кошти на підтримку жителів. Спершу на це закладали понад 75,3 мільйона гривень. Але потім програму переглянули, тож сума може зрости чи не вполовину — на понад 36,8 мільйона.