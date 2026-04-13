Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На фінансову підтримку окремих категорій бахмутян цьогоріч закладали понад 75,3 мільйона гривень. Однак програму переглянули, й тепер ця сума може зрости чи не вполовину — на понад 36,8 мільйона.

Про заплановане збільшення фінансування журналісти Вільного Радіо дізналися зі змін до Програми підтримки та інтеграції мешканців Бахмутської громади з числа ВПО на 2026-2027 роки від 2 квітня.

Більше коштів хочуть виділити на:

матеріальну допомогу сімʼям із дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам — понад 3,1 мільйона гривень замість 2,1 мільйона передбачили на 210 сімей цього року, на наступний рік суму наразі не змінювали;

матеріальну допомогу пораненим, онкохворим і тяжкохворим, а також постраждалим від Чорнобильської катастрофи — понад 6,6 мільйона замість близько 5 мільйонів хочуть розподілити на 334 одержувачі у 2026-му, у 2027-му розмір допомоги залишився на початковому рівні;

одноразову допомогу людям похилого віку у складних життєвих обставинах — з 10 тисяч гривень допомога зросла до 20 тисяч на одного отримувача протягом цього року та 15 тисяч у 2027-му;

матеріальну допомогу на поховання — цьогоріч заклали 1,8 мільйона замість 500 тисяч, а на наступний рік суму не змінили. Однак кількість одержувачів такої допомоги також зросла, тож у 2026 році розмір допомоги залишився на рівні 10 тисяч на людину;

щомісячну стипендію людям віком від 100 років — із 48 тисяч допомога зросла до 60 тисяч на одну людину протягом цього року, але залишилася незмінною у 2027-му;

матеріальну допомогу мобілізованим під час воєнного стану — понад 5,1 мільйона замість понад 2,6 мільйона мають розподілити на 80 людей у 2026-му, але на 2027 рік суму залишили незмінною;

матеріальну допомогу людям, які вперше уклали контракт щодо військової служби, — у першому варіанті програми закладали по 500 тисяч гривень на 10 військових щороку, а тепер передбачили понад 1,2 мільйона на 20 одержувачів упродовж 2026 року та 500 тисяч на таку саму кількість людей у 2027-му;

матеріальну допомогу окремим категоріям, зокрема ВПО, на проходження осінньо-зимового періоду — понад 3,1 мільйона замість 2,1 мільйона заклали цього року для 210 людей, на 2027 рік суму не змінювали.

Також у зміненій програмі передбачили додатковий захід — грошову компенсацію вартості продуктового набору. На це заклали 22 мільйони гривень для 11 тисяч людей у 2026 році. На 2027-й таку підтримку поки не планували.

