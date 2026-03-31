Не менш як 125 тисяч гривень отримають спортсмени та тренери Бахмутської громади. Це одноразові виплати за здобутки на змаганнях всеукраїнського рівня. Скільки людей отримають премії — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядженням голови Бахмутської МВА.

За документами, одноразову премію отримають девʼять спортсменів за здобутки на змаганнях всеукраїнського рівня. Усі вони — паверліфтери, які представляли Бахмутську громаду у Коломиї та Чернівцях упродовж січня-березня 2026-го. Загальна сума заохочення для них з бюджету — 62,5 тисячі гривень.

Виплати для спортсменів різняться: від найменшої у 2,6 тисячі гривень до найбільшої — 12,1 тисячі гривень. Вони залежали від кількості чемпіонатів, у яких брали участь паверліфтери.

Окрім них, грошову винагороду отримали й наставники — усього таких пʼять. Загалом йдеться про ще 62,5 тисячі гривень, а найбільша виплата становитиме 18,8 тисячі гривень — для тренера, який опікується одразу шістьма вихованцями.

Загальна сума, яку влада Бахмута спрямувала на цю ініціативу з місцевого бюджету — 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше влада Бахмута визначилась, якими сумами будуть заохочувати спортсменів громади за перемоги на змаганнях у 2026 році. Грошове заохочення залежатиме від місця, яке посяде атлет.