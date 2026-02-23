Зробити резюме статті: (ChatGPT)
На кінець лютого 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще понад 820 нових інфікованих — без COVID-19. Не було і летальних випадків.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).
За їхніми даними, за останній тиждень — з 16 по 23 лютого — у Донецькій області зареєстрували 823 нових хворих на ГРВІ, серед них не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.
Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики.
Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.
Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 39 хворих на ГРВІ, з яких 23 — діти. Обійшлося без летальних випадків — таку тенденцію фіксують упродовж останніх трьох місяців.
У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:
Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.
