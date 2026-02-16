Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Краматорську через технічні причини не працюватимуть три амбулаторії та поліклініка по вулиці Василя Стуса, 31 — медустанови розташовані в одній будівлі. Консультації пацієнти зможуть отримати онлайн, однак без особистого прийому.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Пацієнти амбулаторії №9-12 та поліклініки міської лікарні №2 не зможуть потрапити на особистий прийом до фахівців. Медустанови розташовані в одній будівлі по вулиці Василя Стуса, 31 — там тимчасово призупинили роботу через технічні причини. Про відновлення роботи обіцяють повідомити згодом.

Водночас сімейні лікарі закладів продовжать консультувати пацієнтів в онлайн-режимі. Для запису можна звертатися за цими номерами телефонів:

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 (вони відповідають за амбулаторії) — +38 (050) 357-07-05, +38 (095) 274-18-02, +38 (050) 458-33-75 та 42-00-98;

Міська лікарня №2 — +38 (050) 171-44-55 або +38 (050) 870-77-99.

Крім того, пацієнти, які були записані на прийом до лікарів поліклініки, отримають додатковий дзвінок для узгодження нової дати та часу візиту.

Нагадаємо, понад половина медичних закладів Краматорської громади зазнала пошкоджень або руйнувань внаслідок війни, медики працюють в умовах постійної небезпеки, а доступ до повноцінної допомоги напряму залежить від безпекової ситуації та ресурсів. Враховуючи це, найголовнішими напрямками у медичній сфері на найближчі два роки визначили збереження працездатної системи та поступове відновлення критичної інфраструктури.