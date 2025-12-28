Підтримайте Вільне Радіо
Із майже 11 тисяч мешканців Старомлинівської громади з окупації виїхали близько 17%. На їхню підтримку з бюджету громади у 2025 році спрямували понад 11 мільйонів гривень. На що саме спрямували кошти та куди місцевим звертатися по підтримку — читайте далі.
Про ситуацію з підтримкою переселенців у Старомлинівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.
Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній українському уряду території перебували 1822 переселенці зі Старомлинівської громади. До повномасштабного вторгнення у громаді мешкали 10 997 людей. Таким чином, на підконтрольну територію виїхали близько 17% жителів.
Кількість переселенців, які перебувають за кордоном, а також тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, місцева адміністрація не знає.
На допомогу жителям громади, які виїхали на підконтрольну Україні територію, у 2025 році спрямували 11 284 000 гривень. Кошти розподілили так:
Кошти з бюджету Старомлинівської громади у 2025 році спрямовували на одноразову допомогу переселенцям, зокрема:
Окрім цього, кошти спрямовували на:
“Також передбачені інші заходи, направлені на підтримку ВПО нашої громади в межах можливостей, в тому числі завдяки залученню ресурсів громадських та благодійних організацій з надання гуманітарної, юридичної, психологічної, консультативної та іншої допомоги”, — додають в адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Станом на кінець 2025 року для переселенців зі Старомлинівської громади немає центрів підтримки від місцевої влади. Це в адміністрації пояснюють тим, що майже дві тисячі переселенців проживають у різних куточках країни.
Водночас місцева адміністрація працює у центрі підтримки ВПО Волноваського району «Пліч-о-пліч» за адресою:
“Діяльність центру спрямована на забезпечення підтримки та адаптації ВПО Волноваського району до нових умов життя у громадах, що приймають, надання гуманітарної допомоги (продуктові набори, одяг, предмети першої потреби тощо), консультаційної допомоги, проведення культурних, освітніх і спортивних заходів, а також залучення благодійних і громадських організацій для надання необхідної допомоги”, — йдеться у відповіді Вільному Радіо.
Переселенці зі Старомлинівської громади можуть звертатися до керівництва громади електронною поштою:
Також можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті громади за посиланням.
Із запитаннями можна звертатися за телефоном: (095)894-89-02.
Нагадаємо, в апараті Старомлинівської військової адміністрації дистанційно працює три людини. За перші три квартали 2025 року їхня робота коштувала місцевій скарбниці 890 тисяч гривень.