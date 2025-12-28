У 2025 році серед ВПО зі Старомлинівської громади розподілили понад 8,4 млн грн. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Із майже 11 тисяч мешканців Старомлинівської громади з окупації виїхали близько 17%. На їхню підтримку з бюджету громади у 2025 році спрямували понад 11 мільйонів гривень. На що саме спрямували кошти та куди місцевим звертатися по підтримку — читайте далі.

Про ситуацію з підтримкою переселенців у Старомлинівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Скільки коштів з бюджету Старомлинівської громади у 2025 році спрямували на допомогу переселенцям

Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній українському уряду території перебували 1822 переселенці зі Старомлинівської громади. До повномасштабного вторгнення у громаді мешкали 10 997 людей. Таким чином, на підконтрольну територію виїхали близько 17% жителів.

Кількість переселенців, які перебувають за кордоном, а також тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, місцева адміністрація не знає.

На допомогу жителям громади, які виїхали на підконтрольну Україні територію, у 2025 році спрямували 11 284 000 гривень. Кошти розподілили так:

8 469 000 гривень — на допомогу ВПО;

2 200 000 гривень — на оздоровлення, привітання до Дня захисників і захисниць України, поховання та допомогу пораненим ветеранам війни, військовослужбовцям і членам їхніх родин;

480 000 гривень — дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

135 000 гривень — на підтримку учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Як підтримували ВПО у 2025 році коштом бюджету Старомлинівської громади

Кошти з бюджету Старомлинівської громади у 2025 році спрямовували на одноразову допомогу переселенцям, зокрема:

при народженні дитини;

батькам першокласників зі Старомлинівської громади;

батькам випускників зі шкіл Старомлинівської громади;

мешканцям Старомлинівської громади, які потребують довготривалого або дороговартісного лікування;

пенсіонерам, старшим за 70 років і людям з інвалідністю;

на оплату поховання померлих жителів громади.

Окрім цього, кошти спрямовували на:

привітання дітей громади зі святами, придбання для них подарунків;

організацію заходів у центрах підтримки ВПО Донецької області;

оплату послуг із відправлення гуманітарної допомоги поштовим зв’язком.

“Також передбачені інші заходи, направлені на підтримку ВПО нашої громади в межах можливостей, в тому числі завдяки залученню ресурсів громадських та благодійних організацій з надання гуманітарної, юридичної, психологічної, консультативної та іншої допомоги”, — додають в адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Куди звертатися за допомогою переселенцям зі Старомлинівської громади

Станом на кінець 2025 року для переселенців зі Старомлинівської громади немає центрів підтримки від місцевої влади. Це в адміністрації пояснюють тим, що майже дві тисячі переселенців проживають у різних куточках країни.

Водночас місцева адміністрація працює у центрі підтримки ВПО Волноваського району «Пліч-о-пліч» за адресою:

Дніпропетровська область, Кривий Ріг, вулиця Героїв-підпільників, будинок 40.

“Діяльність центру спрямована на забезпечення підтримки та адаптації ВПО Волноваського району до нових умов життя у громадах, що приймають, надання гуманітарної допомоги (продуктові набори, одяг, предмети першої потреби тощо), консультаційної допомоги, проведення культурних, освітніх і спортивних заходів, а також залучення благодійних і громадських організацій для надання необхідної допомоги”, — йдеться у відповіді Вільному Радіо.

Переселенці зі Старомлинівської громади можуть звертатися до керівництва громади електронною поштою:

Також можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті громади за посиланням.

Із запитаннями можна звертатися за телефоном: (095)894-89-02.

Нагадаємо, в апараті Старомлинівської військової адміністрації дистанційно працює три людини. За перші три квартали 2025 року їхня робота коштувала місцевій скарбниці 890 тисяч гривень.