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Упродовж вересня та жовтня 2026 року чотири заклади професійно-технічної освіти Краматорська перерахували своїм працівникам понад 8,5 мільйона гривень зарплати.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися, проаналізувавши фінансові трансакції навчальних закладів на державному порталі Spending.
Для аналізу ми обрали платежі чотирьох закладів професійно-технічної освіти Краматорська за перші два місяці 2026/2027 навчального року — вересень та жовтень.
Загалом за цей період на банківські рахунки працівників перерахували понад 8,5 млн грн. Понад третина цієї суми припала на Краматорське вище професійне училище. У металургійному училищі сукупні виплати були більш ніж учетверо меншими.
За два місяці працівникам навчальних закладів виплатили:
Різниця у загальних сумах виплат може бути пов’язана, зокрема, з чисельністю працівників навчальних закладів. Згідно зі звітами, оприлюдненими на Порталі доброчесності НАЗК, станом на кінець 2025 року штатна чисельність чотирьох профтехів Краматорська сукупно становила 265 працівників:
Ці дані стосуються кінця 2025 року. Хоча заклади за обсягом зарплатних виплат розташовуються в тому самому порядку, що й за штатною чисельністю на той час.
Усі чотири заклади професійно-технічної освіти Краматорська, видатки яких проаналізували журналісти Вільного Радіо, через повномасштабну війну релокувалися до інших регіонів України. Про це свідчать дані довідника закладів професійної освіти Донецької області.
Краматорське вище професійне та торгово-кулінарне училища перемістили свої навчальні потужності на Тернопільщину, а центр професійно-технічної освіти та металургійне училище — на Дніпропетровщину. Заклади продовжують навчати учнів за межами рідного міста.
Кошти, які перерахували безпосередньо працівникам, — лише частина зарплатних видатків навчальних закладів. Окрім цих виплат, установи сплачували податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та здійснювали інші утримання із зарплат.
За вересень та жовтень чотири заклади перерахували:
З урахуванням цих платежів загальні видатки на заробітну плату у чотирьох профтехах Краматорська перевищили 11 млн грн.
Окремо навчальні заклади сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). За два місяці сума таких платежів перевищила 2,3 млн грн. Ці кошти не утримують із зарплат працівників, а сплачують додатково коштом роботодавця. Загальні видатки чотирьох профтехів Краматорська на заробітну плату та нарахування на неї за вересень і жовтень перевищили 13,4 млн грн.
До основного розрахунку включили платежі за кодом економічної класифікації видатків 2111 “Заробітна плата”, окремо підрахувавши кошти, які перерахували безпосередньо працівникам, податки та інші утримання. Стипендії учнів, окремо ідентифіковані виплати лікарняних та єдиний соціальний внесок до основної суми зарплатних видатків не включали. Аналіз відображає фактичні платежі, здійснені протягом вересня та жовтня, незалежно від того, за який місяць нарахували заробітну плату.
До основного розрахунку включили платежі за кодом економічної класифікації видатків 2111 “Заробітна плата”, окремо підрахувавши кошти, які перерахували безпосередньо працівникам, податки та інші утримання.
Стипендії учнів, окремо ідентифіковані виплати лікарняних та єдиний соціальний внесок до основної суми зарплатних видатків не включали.
Аналіз відображає фактичні платежі, здійснені протягом вересня та жовтня, незалежно від того, за який місяць нарахували заробітну плату.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробило керівництво Держпродспоживслужби Донеччини за десять місяців 2026 року. Загалом двоє посадовців отримали майже 700 тисяч гривень зарплати після вирахування податків.