Кілька купюр по тисячі гривень на столі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Упродовж вересня та жовтня 2026 року чотири заклади професійно-технічної освіти Краматорська перерахували своїм працівникам понад 8,5 мільйона гривень зарплати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися, проаналізувавши фінансові трансакції навчальних закладів на державному порталі Spending.

Скільки грошей перерахували працівникам профтехів Краматорська

Для аналізу ми обрали платежі чотирьох закладів професійно-технічної освіти Краматорська за перші два місяці 2026/2027 навчального року — вересень та жовтень.

Загалом за цей період на банківські рахунки працівників перерахували понад 8,5 млн грн. Понад третина цієї суми припала на Краматорське вище професійне училище. У металургійному училищі сукупні виплати були більш ніж учетверо меншими.

За два місяці працівникам навчальних закладів виплатили:

Краматорське вище професійне училище — 3 262 308 грн;

Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище — 2 565 176 грн;

Краматорський центр професійно-технічної освіти — 1 886 932 грн;

Краматорське вище професійне металургійне училище — 799 729 грн.

Різниця у загальних сумах виплат може бути пов’язана, зокрема, з чисельністю працівників навчальних закладів. Згідно зі звітами, оприлюдненими на Порталі доброчесності НАЗК, станом на кінець 2025 року штатна чисельність чотирьох профтехів Краматорська сукупно становила 265 працівників:

Краматорське вище професійне училище — 87;

Краматорське торгово-кулінарне училище — 81;

Краматорський центр професійно-технічної освіти — 53;

Краматорське металургійне училище — 44.

Ці дані стосуються кінця 2025 року. Хоча заклади за обсягом зарплатних виплат розташовуються в тому самому порядку, що й за штатною чисельністю на той час.

Для довідки: Усі чотири заклади професійно-технічної освіти Краматорська, видатки яких проаналізували журналісти Вільного Радіо, через повномасштабну війну релокувалися до інших регіонів України. Про це свідчать дані довідника закладів професійної освіти Донецької області. Краматорське вище професійне та торгово-кулінарне училища перемістили свої навчальні потужності на Тернопільщину, а центр професійно-технічної освіти та металургійне училище — на Дніпропетровщину. Заклади продовжують навчати учнів за межами рідного міста.

Скільки загалом витратили профтехи Краматорська на зарплати

Кошти, які перерахували безпосередньо працівникам, — лише частина зарплатних видатків навчальних закладів. Окрім цих виплат, установи сплачували податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та здійснювали інші утримання із зарплат.

За вересень та жовтень чотири заклади перерахували:

майже 2 млн грн податку на доходи фізичних осіб;

понад 554 тис. грн військового збору;

понад 17 тис. грн інших утримань із зарплат (аліменти).

З урахуванням цих платежів загальні видатки на заробітну плату у чотирьох профтехах Краматорська перевищили 11 млн грн.

Окремо навчальні заклади сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ). За два місяці сума таких платежів перевищила 2,3 млн грн. Ці кошти не утримують із зарплат працівників, а сплачують додатково коштом роботодавця. Загальні видатки чотирьох профтехів Краматорська на заробітну плату та нарахування на неї за вересень і жовтень перевищили 13,4 млн грн.

Для підготовки матеріалу журналісти Вільного Радіо проаналізували 337 фінансових трансакцій чотирьох навчальних закладів, оприлюднених на державному порталі Spending за період з 1 вересня до 31 жовтня 2026 року. До основного розрахунку включили платежі за кодом економічної класифікації видатків 2111 “Заробітна плата”, окремо підрахувавши кошти, які перерахували безпосередньо працівникам, податки та інші утримання. Стипендії учнів, окремо ідентифіковані виплати лікарняних та єдиний соціальний внесок до основної суми зарплатних видатків не включали. Аналіз відображає фактичні платежі, здійснені протягом вересня та жовтня, незалежно від того, за який місяць нарахували заробітну плату.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробило керівництво Держпродспоживслужби Донеччини за десять місяців 2026 року. Загалом двоє посадовців отримали майже 700 тисяч гривень зарплати після вирахування податків.