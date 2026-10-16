Скільки заробила начальниця Служби у справах дітей Донеччини Юлія Рижакова у 2026 році

Начальниця Служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова. Фото: Facebook/Микільська селищна військова адміністрація

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Начальниця Служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Юлія Рижакова за січень–серпень 2026 року отримала понад 681 тисячу гривень зарплати після сплати податків. У різні місяці сума відрізнялася через розмір окладу, премії, відпускні та інші виплати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Служби у справах дітей Донецької ОДА на інформаційний запит.

Скільки заробила Юлія Рижакова за вісім місяців 2026 року

За січень–серпень 2026 року Юлії Рижаковій нарахували 885 тисяч гривень зарплати. Після сплати податків посадовиця отримала 681 512 гривень. У середньому це 85 189 гривень на місяць.

Найменшу виплату Рижакова отримала в січні — 30 233 гривні. Тоді її посадовий оклад склав 19 898 гривень, але вже у лютому його розмір зріс до 55 115 гривень.

Найбільшою ж була серпнева виплата — 141 тисяча гривень. Того місяця Рижакова відпрацювала 11 днів, а решту часу перебувала у відпустці. До виплати увійшли 66 523 гривні допомоги на оздоровлення та 30 919 гривень відпускних за 14 днів.

З чого складалася зарплата начальниці Служби у справах дітей

У березні 2026 року Юлія Рижакова отримала “на руки” 77 546 гривень. Основними складниками виплати були:

55 115 гривень — посадовий оклад;

11 023 гривні — надбавка за вислугу років;

11 023 гривні — щомісячна премія;

385 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Надбавка за вислугу років становила 20% посадового окладу. Розмір щомісячної премії протягом року змінювався. У березні–червні вона дорівнювала 20% окладу, а в липні зросла до 25% — 13 779 гривень.

Загалом із нарахованих за вісім місяців 885 тисяч гривень зарплати Юлії Рижакової утримали майже 204 тисячі гривень податків і зборів.

Раніше ми розповідали, скільки заробив начальник ГУ ДПС Олександр Головін у 2026 році.