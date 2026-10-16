Скільки заробила начальниця Служби у справах дітей Донеччини Юлія Рижакова у 2026 році

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Начальниця Служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Юлія Рижакова за січень–серпень 2026 року отримала понад 681 тисячу гривень зарплати після сплати податків. У різні місяці сума відрізнялася через розмір окладу, премії, відпускні та інші виплати.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Служби у справах дітей Донецької ОДА на інформаційний запит.
За січень–серпень 2026 року Юлії Рижаковій нарахували 885 тисяч гривень зарплати. Після сплати податків посадовиця отримала 681 512 гривень. У середньому це 85 189 гривень на місяць.
Найменшу виплату Рижакова отримала в січні — 30 233 гривні. Тоді її посадовий оклад склав 19 898 гривень, але вже у лютому його розмір зріс до 55 115 гривень.
Найбільшою ж була серпнева виплата — 141 тисяча гривень. Того місяця Рижакова відпрацювала 11 днів, а решту часу перебувала у відпустці. До виплати увійшли 66 523 гривні допомоги на оздоровлення та 30 919 гривень відпускних за 14 днів.
У березні 2026 року Юлія Рижакова отримала “на руки” 77 546 гривень. Основними складниками виплати були:
Надбавка за вислугу років становила 20% посадового окладу. Розмір щомісячної премії протягом року змінювався. У березні–червні вона дорівнювала 20% окладу, а в липні зросла до 25% — 13 779 гривень.
Загалом із нарахованих за вісім місяців 885 тисяч гривень зарплати Юлії Рижакової утримали майже 204 тисячі гривень податків і зборів.
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