На зарплати посадовців Покровської громади витратили майже 90 мільйонів гривень за 9 місяців 2026 року

Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За дев’ять місяців 2026 року на державне управління в Покровській громаді витратили 117 млн 289 тис. грн. Це видатки на роботу міської влади та її структурних підрозділів.

Про це свідчать дані Покровської міської військової адміністрації, надані у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

На весь рік на цей напрям передбачили близько 154,6 мільйона гривень. Тож за січень-вересень використали майже 76% запланованої суми.

Загалом за цей період видатки бюджету Покровської громади становили понад 500 млн грн. Майже чверть цих коштів — 23,44% — пішла на державне управління.

Майже 90 мільйонів гривень — на зарплати

Із загальної суми 89 млн 803 тис. грн витратили на зарплати працівників органів управління. Це сума без податків і нарахувань.

Якщо ж урахувати єдиний соціальний внесок та інші нарахування на оплату праці, витрати зростають до 108 млн 657 тис. грн. Це 92,6% усіх видатків на державне управління за дев’ять місяців.

Які підрозділи витратили найбільше

Найбільше коштів спрямували на виконавчий комітет та апарат міської військової адміністрації. За дев’ять місяців на їхню роботу витратили 41,4 млн грн. Із цієї суми 34 млн грн пішли на зарплати без податків і нарахувань.

На забезпечення діяльності міської ради спрямували 20,8 млн грн. Із них 13,4 млн грн — на зарплати.

Ще 16,2 млн грн виділили на управління соціального захисту населення. Зарплати його працівників без нарахувань обійшлися у 13 млн грн.

Інші підрозділи витратили:

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту — 8,4 млн грн, з них 6,3 млн — на зарплати;

фінансове управління — 7,7 млн грн, з них 5,9 млн — на зарплати.

управління міського господарства — 7,6 млн грн, з них 6,1 млн — на зарплати;

апарат управління освіти — 4,9 млн грн, з них 3,7 млн — на зарплати;

інша діяльність у сфері державного управління — 3 млн грн, з них 1,8 млн — на зарплати;

управління сім’ї, молоді та спорту — 3 мільйони гривень, з них 2 мільйони — на зарплати;

апарат управління охорони здоров’я — 1,5 млн грн, з них 1,2 млн — на зарплати;

підрозділ з питань ветеранської політики та підтримки захисників — майже 1,5 млн грн, з них понад 1,2 млн грн — на зарплати;

відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини — 1,1 млн грн, з них 909 тис. — на зарплати;

служба у справах дітей — 235,7 тис. грн, з них 193,5 тис. — на зарплати.

На що ще витрачали гроші

Окрім зарплат, міська влада оплачувала послуги, купувала матеріали та сплачувала за комунальні послуги.

Найбільше серед цих витрат припало на послуги, крім комунальних, — майже 5,1 млн грн. До цієї категорії можуть належати послуги зв’язку й інтернету, обслуговування програмного забезпечення та автотранспорту.

На матеріали, обладнання та інвентар витратили понад 1,6 млн грн. Ще понад 1,3 млн грн пішло на комунальні послуги й енергоносії.

Зокрема, за опалення заплатили понад 672 тис. грн, за електроенергію — понад 609 тис. грн, за воду — понад 50 тис. грн, за газ — 29 тис. грн.

Також у звітності зазначені майже 212 тис. грн інших поточних видатків, зокрема податків і зборів. На відрядження витратили майже 170 тис. грн, а на придбання техніки й обладнання — майже 98 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що в Покровській громаді родини загиблих захисників можуть отримати матеріальну допомогу — по 5 тис. грн на кожного члена сім’ї. У матеріалі пояснюємо, які документи потрібно підготувати та куди їх подавати.