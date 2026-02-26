Ілюстративне фото: unsplash

Станом на 23 лютого 2026 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є понад 90 тисяч громадян України. Йдеться як про військових, так і цивільних, зокрема дітей. За рік цифра зросла майже на третину.

Актуальні дані у відповіді на інформаційний запит розкрив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє видання “Цензор нет”.

Переважну більшість у реєстрі складають військовослужбовці сектору безпеки й оборони: бійці Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції, Держприкордонслужби, СБУ та розвідувальних органів України. Їхній пошук триває, стверджує уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Станом на 3 лютого 2025 року відповідний статус мали 62 948 громадян, повідомляв уповноважений. На 2 травня 2025-го кількість досягла понад 70 тисяч людей. У грудні в МВС повідомили, що зниклими вже були 80 тис. людей.

В середньому з лютого 2025-го зниклими офіційно визнають щонайменше 70 громадян на день.

Нагадаємо, з 16 лютого 2026-го на Донеччині запрацював механізм, за якими діти загиблих, зниклих безвісти та полонених військових мають право на щомісячну підтримку. Цьогоріч ініціативу профінансують на майже 35 мільйонів гривень. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки можна так отримати.