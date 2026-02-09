Начальниця Старомлинівської сільської ВА Альона Лєвтєрова. Фото: Краматорська районна державна адміністрація

Торік начальниця Старомлинівської сільської військової адміністрації отримала близько пів мільйона гривень заробітної плати “на руки” за період з 18 квітня по 31 грудня. Найбільші виплати припали на кінець року — у грудні сума місячного доходу суттєво зросла завдяки премії.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до голови Старомлинівської СВА. У матеріалі наведені суми після сплати податків.

Очільницею Старомлинівської сільської військової адміністрації є Альона Лєвтєрова. На посаду її призначили в середині квітня 2025 року. До цього вона працювала керівницею апарату Волноваської районної державної адміністрації.

За половину квітня 2025 року начальниця отримала з місцевого бюджету близько 6 тисяч гривень “на руки” — без премій і надбавок.

У травні та червні щомісячний дохід начальниці становив близько 54 тисяч гривень. До цієї суми входили посадовий оклад, премія у розмірі близько 32 тисяч гривень, а також надбавка за високі досягнення у праці — трохи більше ніж 7 тисяч гривень.

У липні, серпні та вересні, а також у листопаді, розмір премії Альоні Лєвтєровій зріс до майже 40 тисяч гривень, однак загальна сума місячного доходу залишалася приблизно на тому ж рівні — близько 54 тисяч гривень “на руки”.

У жовтні місячний дохід начальниці не відрізнявся від попередніх місяців, але різними були складники суми. У цей період оклад та премія були нижчими, але очільниця отримала виплату за відрядження — близько 10 тисяч гривень.

Найбільший дохід начальниця Старомлинівської СВА отримала у грудні 2025 року. Тоді її місячна виплата перевищила 122 тисяч гривень “на руки”, з яких майже 110 тисяч гривень склала премія.

Посада заступника начальника Старомлинівської СВА в цей період була вакантною, тож інших виплат керівництву громади з місцевого бюджету не було.

Раніше ми писали, що керівниця та заступник Андріївської ВА на двох отримали понад півтора мільйона гривень за 2025 рік.

