Понад половина підприємств у прифронтових громадах не працюють або працюють частково, — Кулеба

Зруйнований керамічний завод Zeus Ceramica у Словʼянську. Фото: Facebook/Віктора Левіта

На прифронтових територіях України понад 50% підприємств або повністю зупинили роботу, або працюють із обмеженнями. Через це регіони втратили до 100 тисяч робочих місць. Уряд обіцяє додаткове фінансування та окрему програму підтримки таких територій.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками урядової наради щодо підтримки прифронтових територій.

За його словами, нині у таких громадах проживають понад 6,6 мільйона людей. Ці території щодня потерпають від російських обстрілів, руйнування інфраструктури та високих безпекових ризиків.

За словами Кулеби, у держбюджеті на 2026 рік передбачили понад 30 мільярдів гривень додаткової дотації, насамперед для прифронтових громад. Окремо уряд планує спрямовувати щонайменше половину коштів Державного фонду регіонального розвитку саме на проєкти у прифронтових регіонах.

Кулеба додав, що в державній стратегії регіонального розвитку вперше офіційно закріпили поняття “прифронтові території”. Для них визначили окремі пріоритети підтримки — відновлення житла та критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, а також підтримку медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу.

