Понад сотня вихідців з Авдіївської громади у червні отримає грошову допомогу: у скільки це обійдеться

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У червні 2026-го влада Авдіївки спрямувала гроші на матеріальну допомогу понад сотні вихідців з громади. Загальна сума виплат — 535 тисячі гривень. Розповідаємо, серед яких категорій населення розподілили гроші.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Авдіївської МВА.

За документом, цього місяця виплати матеріальної допомоги погодили 101 переселенцю з Авдіївської громади — усі вони належать до вразливих категорій населення. Загальна сума допомоги становить 535 тисяч гривень.

Так, найбільше грошей спрямували на виплати переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Всього таку підтримку отримали 94 людини на 470 тисяч гривень. Також за окремим напрямками профінансували сімʼї з дітьми та літніх у скруті — 25 тисяч гривень.

Решту суми розподілили між людьми, які дістали поранень внаслідок вибухівки та постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони отримали загалом 40 тисяч гривень.

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