Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила опублікували репортаж із прифронтової Костянтинівки. На кадрах видно зруйновані Свято-Ігорівський храм, будівлю податкової та житлові багатоповерхівки. Усі ці споруди зазнали різного ступеня руйнувань — від вибитих вікон до повного знищення або займання. Показуємо, який вигляд має Костянтинівка у жовтні 2025 року.

Світлини із Костянтинівки опублікували у пресслужби 24 бригади ЗСУ імені короля Данила.

Попри те, що активні бої за Костянтинівку поки не точаться, російська армія завдала місту значних руйнувань ударами безпілотників і керованих авіабомб.

На вулицях ще можна зустріти місцевих жителів, собак і котів, але навколишній пейзаж має вже майже апокаліптичний вигляд.

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Свято-Ігорівський храм у Костянтинівці, жовтень 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Податкова у Костянтинівці в жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, управління комунального господарства Костянтинівської міської ради замовило дві тисячі бухт малопомітних перешкод із дроту, які використовують для облаштування фортифікацій. Закупівля обійшлася місцевому бюджету в 16 500 000 гривень.