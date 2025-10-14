Малопомітна перешкода типу МПП. Ілюстративне фото: Prom

Управління комунального господарства Костянтинівської міської ради замовило дві тисячі бухт малопомітних перешкод (МПП) із дроту, які використовують для облаштування фортифікацій. Закупівля обійшлася місцевому бюджету в 16 500 000 гривень, її провели для оперативного посилення оборонних рубежів у громаді.

Цей звіт про вже проведену закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Кожна із закуплених бухт малопомітних перешкод здатна покривати площу 10 квадратних метрів дротяною перешкодою висотою до 1,4 метра. Вартість однієї бухти у договорі — 8250 гривень (включно з ПДВ). Підрядник, якого обрали без торгів, погодився поставити всю партію перешкод до 30 листопада 2025 року.

Влада Костянтинівської громади пояснила закупівлю без застосування системи електронного аукціону нагальною необхідністю у додаткових дротяних перешкодах. У обґрунтуванні йдеться, що замовник офіційно вже перебуває на території, де тривають бойові дії, що дає йому право на проведення закупівель у спрощеному форматі.

Підряд отримала компанія “Пропериметр”. Вона від лютого 2024 року зареєстрована в Києві та вказує, як йдеться у системі YouControll, основним видом діяльності будівництво інших споруд н.в.і.у. Серед додаткових КВЕД є і виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин.

Фірма вже встигла стати учасницею 27 закупівель на Prozorro, з них чотири — від замовників із Донеччини. Так, у лютому 2025 року компанія поставила Комарській сільській ВА малопомітних перешкод на 997 280 грн, у березні погодилася поставити МПП Соледарській міській ВА на 1 120 000 грн, а пізніше у березні 2025-го — виграла тендер на постачання колючого дроту типу “Єгоза” на 6 000 000 грн знову для Соледарської міської ВА.

Станом на 14 жовтня замовлення від Костянтинівської міськради на 16,5 млн грн є найбільшою закупівлею на Prozorro, в якій брала участь компанія.

Нагадаємо, адміністрації та комунальні підприємства громад Донеччини регулярно закуповують будівельну техніку — екскаватори, автокрани, навантажувачі та бульдозери. Журналісти Вільного Радіо відібрали кілька таких закупівель за 2022–2024 роки й попросили керівництво громад розповісти, як сьогодні використовують цю техніку.