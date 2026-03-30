Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до мирних переговорів із Росією та США будь-де, окрім території країни-агресорки та Білорусі. Він також сподівається, що найближчим часом відбудуться нові дипломатичні зустрічі.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів, пише hromadske.

Зеленський заявив: попри те, що Росія наполягає на виході українських сил із Донбасу, це не означає, що переговорний процес зайшов у глухий кут.

За словами президента, українські дипломати готові зустрічатись “у будь-якому форматі та в будь-якому місці»”, окрім території країни-агресорки й Білорусі. Він наголосив, що нині “м’яч на боці США і Росії” щодо мирних переговорів.

“Тристороння зустріч повинна бути. Вона відкладається, безумовно, через те, що фокус Сполучених Штатів Америки сьогодні — на Ірані. Це зрозуміло, проте дуже хочеться, щоб ніхто не забував про війну Росії проти України. Я вдячний Європі, яка не забуває, і багато представників із США постійно порушують це питання”, — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також відкинув твердження, що Україна перебуває “в глухому куті”, та додав:

“Нехай Росія здається, а ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком. Однак для того, щоби бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою. За це я вдячний Збройним силам, адже сьогодні ми набагато сильніші, ніж пів року тому”.

Нагадаємо, Україна зможе отримати від США гарантії безпеки тільки за умови виведення українських військ із Донбасу. Володимир Зеленський вважає, що це може поставити під загрозу подальшу оборону не лише України, але й інших європейських держав.