Російські війська продовжують активно використовувати ударні та розвідувальні дрони на Краматорському та Слов’янському напрямках попри оголошене Росією перемир’я.

Про це в ефірі “Суспільне Студія” заявив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, ще ввечері 8 травня російські військові активно запускали розвідувальні дрони над Краматорськом. Окупанти намагалися відстежити можливе переміщення українських сил після оголошення перемир’я.

Нараз спад активності військових країни-агресорки спостерігається лише в застосуванні тактичної авіації, зазначає Дмитро Запорожець.

“Решта моментів щодо штурмових дій чи застосування безпілотних складових — тут активність висока. Наприклад, якщо брати 8 травня ввечері, то противник настільки активно збісився щодо використання розвідувальних дронів ZALA, які літали над центром Краматорська, і намагався виявити: думав, що ми одразу, якщо буде оголошене перемирʼя, кинемося щось кудись переміщати”, — сказав Запорожець.

За його словами, війська РФ продовжують бити дронами по Краматорську та логістичних маршрутах поблизу Слов’янська.

Також українські військові фіксують спроби російської армії накопичувати піхоту на тимчасових пунктах збору.

“Скупчення живої сили на сьогодні є пріоритетною ціллю для застосування усіх засобів для знищення противника”, — сказав речник 11 армійського корпусу.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої попри заяви Росії про "тишу".