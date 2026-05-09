Українські військові 67 ОМБр. Фото: 67 ОМБр

Попри заяви про оголошений російською владою “режим тиші”, на Покровському напрямку бойові дії не припиняються — військові фіксують штурми, роботу артилерії та активне застосування FPV-дронів.

Про ситуацію на фронті станом на 9 травня в етері “Суспільне Студія” розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.

За словами військового, заяви про припинення вогню не відповідають реальній ситуації на передовій.

“Насправді ніякого перемир’я немає. І взагалі навіть не починалось воно, тобто з 00:00 9 травня все в штатному режимі: обстріли артилерійські, їхні FPV-дрони працюють. Тобто все стандартно, ніяких змін”, — зазначив Тарас Мишак.

Він припустив, що оголошена “тиша” може стосуватися окремих ділянок або ракетних ударів, однак на лінії бойового зіткнення інтенсивність боїв залишається високою.

“Наскільки мені зрозуміло, то перемир’я більше стосується якихось дальніх ударів. А на полі бою все відбувається так, як і було раніше”, — сказав військовий.

За його словами, окупанти продовжують діяти малими штурмовими групами, намагаючись просочуватися через українські позиції. Також вони активно застосовують FPV-дрони, аби контролювати логістичні маршрути та атакувати транспорт у прифронтовій зоні. Після перших втрат російські підрозділи швидко адаптуються — переходять до дій у руїнах і укриттях, зменшуючи власну помітність.

Раніше ми розповідали, що на Покровському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії. Військові фіксують присутність підрозділів 90 танкової дивізії РФ у районі Покровська та спроби окупантів прорватися в бік Родинського через Мирноград. У районі Гришиного тривають стрілецькі бої, а з початку травня підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували та поранили 329 російських військових.