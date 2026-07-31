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Поранені цивільні були в Краматорську, Слов’янську й Дружківці: як минуло 30 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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1 104 атаки з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксували у поліції протягом доби 30 липня. Влучання були, зокрема, і по житлових кварталах регіону — поранень зазнали п’ятеро цивільних мешканців.

Найбільше поранених було в Краматорську

Під вогнем, пишуть в поліції, перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок та Черкаське.

По Краматорську росіяни вдарили чотирма авіабомбами, а також безпілотниками — поранені троє цивільних мешканців, пошкоджений один багатоквартирний та три приватні будинки, а також два заклади освіти, поштомат та автівка.

Слов’янськ загарбники атакували з РСЗВ “Ураган” та FPV-дронами — одна людина поранена, пошкоджені шість осель та промислове приміщення.

Одна людина зазнала поранень через російські атаки по Дружківці.

У Райгородку постраждав приватний будинок, а в Красноторці — об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу зазнали руйнувань 18 цивільних об’єктів, з них 11 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що загалом за добу росіяни 15 раз обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 767 людей, зокрема 48 дітей.

Жертви російських атак у Донецькій області за 30 липня 2026-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки обстрілу Слов’янська з РСЗВ Ураган та FPV-дронів
Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
Пошкоджений будинок у Краматорську після удару російської авіабомби
Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини
Наслідки російського обстрілу Краматорська 30 липня 2026 року
Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

 

Костянтинівський напрямок був найактивнішим на Донеччині за добу

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки відбувалися в напрямку Діброви, Ставків, Лимана, Дробишевого та Озерного, а також поблизу Новомихайлівки, Греківки й Новоселівки;
  • у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки окупанти 22 рази штурмували позиції на Слов’янському напрямку. Також атакували в напрямку Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки;
  • на Краматорському напрямку російські загарбники провели чотири атаки поблизу Федорівки Другої, Никифорівки та Тихонівки;
  • поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Торецького, Русиного Яру та Софіївки російські сили провели 45 атак на Костянтинівському напрямку. Ще атакували в напрямку Степанівки, Довгої Балки та Вільного;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 35 штурмів російських військових поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького, а також у напрямку Білицького, Шевченка, Мирного, Муравки, Новопавлівки, Нового Донбасу й Матяшева.

Нагадаємо, на кінець липня евакуація зі Слов’янської громади ускладнена російськими атаками, однак досі можлива. До 600 людей залишають громаду на тиждень. Втім, там досі залишаються 38 тисяч жителів. Найбільше — у самому Слов’янську.

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