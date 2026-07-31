Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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1 104 атаки з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксували у поліції протягом доби 30 липня. Влучання були, зокрема, і по житлових кварталах регіону — поранень зазнали п’ятеро цивільних мешканців.

Найбільше поранених було в Краматорську

Під вогнем, пишуть в поліції, перебували шість населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок та Черкаське.

По Краматорську росіяни вдарили чотирма авіабомбами, а також безпілотниками — поранені троє цивільних мешканців, пошкоджений один багатоквартирний та три приватні будинки, а також два заклади освіти, поштомат та автівка.

Слов’янськ загарбники атакували з РСЗВ “Ураган” та FPV-дронами — одна людина поранена, пошкоджені шість осель та промислове приміщення.

Одна людина зазнала поранень через російські атаки по Дружківці.

У Райгородку постраждав приватний будинок, а в Красноторці — об’єкт інфраструктури.

Загалом за добу зазнали руйнувань 18 цивільних об’єктів, з них 11 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що загалом за добу росіяни 15 раз обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 767 людей, зокрема 48 дітей.

Костянтинівський напрямок був найактивнішим на Донеччині за добу

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки відбувалися в напрямку Діброви, Ставків, Лимана, Дробишевого та Озерного, а також поблизу Новомихайлівки, Греківки й Новоселівки;

у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки окупанти 22 рази штурмували позиції на Слов’янському напрямку . Також атакували в напрямку Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки;

на Краматорському напрямку російські загарбники провели чотири атаки поблизу Федорівки Другої, Никифорівки та Тихонівки;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Торецького, Русиного Яру та Софіївки російські сили провели 45 атак на Костянтинівському напрямку . Ще атакували в напрямку Степанівки, Довгої Балки та Вільного;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 35 штурмів російських військових поблизу Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького, а також у напрямку Білицького, Шевченка, Мирного, Муравки, Новопавлівки, Нового Донбасу й Матяшева.

Нагадаємо, на кінець липня евакуація зі Слов’янської громади ускладнена російськими атаками, однак досі можлива. До 600 людей залишають громаду на тиждень. Втім, там досі залишаються 38 тисяч жителів. Найбільше — у самому Слов’янську.