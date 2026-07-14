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Російські загарбники завдали по підконтрольній частині Донеччини за добу щонайменше 1 231 удар — саме скільки влучань вдалося зафіксувати поліції. Атаки відбулися не лише по лінії фронту, але і по житлових кварталах регіону: серед цивільних мешканців є поранені. На фронті водночас не припиняється російський наступ. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
За даними поліції, влучання були у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Василівська Пустош та Красноторка, а також у селі Самійлівка.
По Краматорську росіяни били з артилерії та БпЛА — там зазнала поранень одна людина, пошкоджені два багатоквартирні будинки.
Слов’янськ атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дроном — там поранена ще одна людина, постраждали три адмінбудівлі, приватний будинок, гараж, господарська споруда та два авто.
У Дружківці після влучання FPV-дрона поранень зазнав цивільний мешканець.
Через обстріли Миколаївки в місті пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, а у Василівській Пустоші та Самійлівці після влучань зазнали руйнувань по одній приватній оселі.
Загалом за добу, як підрахували в поліції, на Донеччині постраждав 21 цивільний об’єкт. З них 10 — житлові будинки.
Після опівночі, вже 14 липня, росіяни продовжили удари по Донеччині. У Новодонецькому пошкоджені дві оселі, а в Краматорську — три цивільні автівки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були у Райгородку, Новодонецькому й Петрівці Другій.
Нагадаємо, тимчасово окупований Мирноград для російських військ став плацдармом запуску безпілотників і тиску на Добропільському напрямку. Одним із факторів, який робить місто важливим для загарбників, є його залізничне сполучення.