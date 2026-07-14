Руйнування в Мирнограді, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Тимчасово окупований Мирноград для російських військ став плацдармом запуску безпілотників і тиску на Добропільському напрямку. Одним із факторів, який робить місто важливим для загарбників, є його залізничне сполучення.

Про це в ефірі телемарафону наприкінці доби 13 липня розповіла командирка відділення безпілотних систем “Корсар” 38-ї бригади з псевдонімом “Зойц”.

Мирноград залишається одним із найбільш міст у районі Добропілля, тому його захоплення для росіян має стратегічне значення. Воно дає контроль над транспортною розв’язкою та потенційну можливість залізничного сполучення з Добропіллям і далі по Донецькій області.

“Для ворога важливо його захопити, тому що це і територіальна розв’язка, і можливість в подальшому, якщо вони уявляють, що вони захоплять Добропілля, це можливість в подальшому залізничного сполучення між Мирноградом, Добропіллям і, відповідно, далі по Донецькій області”, — розповіла командирка.

Додатково вона пояснила, що розташування Мирнограда на височині дозволяє російським підрозділам запускати безпілотники на більшу відстань, тому в місті регулярно розгортають екіпажі БпЛА та антени зв’язку.

“Мирноград – це висота і, відповідно, ворог використовує цю перевагу на даний момент. Вони там постійно виставляють свої екіпажі безпілотних систем, постійно виставляють свої антени для того, щоб мати можливість далі залітати і розвідувальними дронами і FPV”, — повідомила військовослужбовиця.

Українські підрозділи, зі слів командирки, фіксують нові позиції та ретранслятори противника в Мирнограді та завдають по них ударів.

Нагадаємо, від 2 до 1,8 тисячі людей могли залишитися у Мирнограді — це приблизні підрахунки зі слів українських військових. Фактично місто вважається окупованим, однак офіційно його поки не визнають таким. Евакуювати звідти людей, як і з громади загалом, неможливо. Багатьох людей окупанти вивезли у фільтраційні табори, розповів Вільному Радіо начальник міської військової адміністрації Юрій Третяк.