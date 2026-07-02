“Багатьох вивезли у фільтраційні табори”, — начальник ВА Третяк про людей, які залишилися в Мирнограді

Мирноград у березні 2026-го. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

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Від 2 до 1,8 тисячі людей могли залишитися у Мирнограді — це приблизні підрахунки зі слів українських військових. Фактично місто вважається окупованим, однак офіційно його поки не визнають таким. Евакуювати звідти людей, як і з громади загалом, неможливо. Багатьох людей окупанти вивезли у фільтраційні табори.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів голова Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Війська країни-агресорки повністю не захопили громаду, однак Мирноград фактично вже окупований — офіційного повідомлення від української влади щодо цього поки немає. Українські військові інколи заходять туди, як переповідає Третяк із розмов з ними, “навести шороху”.

Скільки жителів залишаються у місті на липень 2026 року — невідомо. Ще взимку оборонці розповідали посадовцю, що “за відчуттями” йдеться про 2 000 — 1 800 тисячі людей.

“Там (у Мирнограді, — ред.) наші люди ще взимку розповідали, що було багато немісцевих. Тобто ті 1 800, про яких казали військові, — це взагалі. Вони ж не знають, де місцеві, а де ні. Є люди з інших громад, із навколишніх сіл. Мабуть, коли лінія фронту сунулася, вони їхали далі”, — каже Третяк.

Він зазначив, що окупанти вивезли багатьох людей у фільтраційні табори — це, припускає посадовець, могли бути ті, чий вік підходить для мобілізації.

“Минулого тижня я розмовляв з людьми, які там залишаються і яким вдається подзвонити або щось написати, і тих, у кого вік до 50 років, майже примусово вивозять. А старшим, уже більш похилого віку, виїзд пропонують, але до нього вже не спонукають”, — каже голова ВА.

Евакуювати цивільних, які залишилися у Мирноградській громаді наразі неможливо. Востаннє їх вивозили в лютому або на початку березня — це були поодинокі випадки із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

“Наскільки я памʼятаю, людей тоді військові на НРК (наземному роботизованому комплексі, — ред.) вивозили, тобто вже навіть не автотранспортом. Або коли жителі самі виходили до Родинського чи трохи далі, їх забирали й довозили до Добропілля”, — каже Юрій Третяк.

Нагадаємо, у березні 2026-го росіяни опублікували відео, на якому ватажок так званої “ДНР” Пушилін разом з військовими розгулює вулицями розбитого Мирнограда. За словами загарбників, у місті залишалися 1,6 тисячі цивільних.