Сергій Гаранов під час евакуації цивільного. Фото: Євген Каплін

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У прифронтовому Краматорську успішно прооперували пораненого напередодні водія гуманітарної місії “Проліска” Сергія Гаранова. Він був за кермом евакуаційного авто, яке російські військові атакували дроном 16 листопада у Ясногірці. Сьогодні, 17 числа, пораненого евакуюють до Дніпра.

Про це в ефірі “Суспільне. Студії” розповів представник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов. Він перебував у автомобілі в момент удару та дістав контузію через вибух.

“Одразу йому була надана допомога, довелося накласти аж два турнікети. Він (Сергій, — ред.) був у свідомості та допомагав нам. Одразу ж відправили його до лікарні. Особливо перев’язок йому не робили, адже знаємо, що у Краматорську п’ять-сім хвилин до лікарні й він вже на операційному столі. І саме це рішення, мабуть, врятувало йому і ногу, адже лікарі зробили йому операцію, чутливість ноги є, нога збережена. Навіть сьогодні вже пальцями рухав і жартував”, — заявив Євген Ткачов.

Він уточнив, що броньований “Мерседес” після влучання все ж завівся за допомоги іншого автомобіля. Тепер, за словами представника місії, паралельно тривають дві операції: одна група супроводжує Гаранова до Дніпра, інша рятує пошкоджене авто.

“І далі будемо її ремонтувати й відновлювати, нехай далі відпрацьовує і рятує життя”, — заявив Євген Ткачов.

Також він розкрив нові подробиці атаки. 16 листопада екіпаж, який пізніше атакували росіяни, зробив дві поїздки до Краматорська та одну до Слов’янська. Загалом вивезти вдалося 11 людей. Потім волонтери поїхали на край Краматорська в бік Дружківки по ще трьох людей, серед яких була маломобільна літня жінка. На зворотному шляху, біля моста в Ясногірці, де часто чатують дрони, FPV вилетів з-за повороту приблизно за п’ять метрів до авто. Дрон влучив у кабіну на стику броні та скла.

“І тільки величезна Божа милість, що цей кумулятивний струмінь, який пропалює автівки наскрізь і навіть танкову броню, пішов не на груди Сергія, куди був націлений, а на ногу”, — підкреслив представник місії.

Євген Ткачов уточнив, що в іншому разі Сергій би не зміг вижити, а також від струменя постраждали б і інші люди в автівці.

Сергій Гаранов устиг почати зупиняти машину, коли екіпаж помітив дрон, а Євген Ткачов — вискочив назовні. Після удару волонтери одразу відчинили дверцята й вивели пасажирів. За словами представника місії, один чоловік дістав кілька легких саден і поранень. Його доправили до транзитного шелтера, а місія “Проліска” відвезла всіх пасажирів до Лозової.

“Проліска” оголосила збір коштів на лікування та подальшу реабілітацію Сергія Гаранова. Підтримати ініціативу можна через “банку” на Monobank за посиланням.

Нагадаємо, російський дрон на оптоволокні у понеділок, 16 листопада, поцілив в броньований евакуаційний автомобіль гуманітарної місії “Проліска” в селищі Ясногірка — внаслідок атаки водій місії Сергій Гаранов зазнав важких поранень. Поранень також зазнав і один із евакуйованих.