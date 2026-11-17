Автомобіль "Проліски" після атаки 16 листопада. Фото: Євген Каплін

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Російський дрон на оптоволокні у понеділок, 16 листопада, поцілив в броньований евакуаційний автомобіль гуманітарної місії “Проліска” в селищі Ясногірка — внаслідок атаки водій місії Сергій Гаранов зазнав важких поранень. Він у лікарні, медики борються за збереження його ноги. Один із пасажирів — легко поранений.

Про це вночі 16 листопада повідомив керівник місії “Проліска” Євген Каплін.

На момент російської атаки автомобіль вивозив маломобільних та немобільних мешканців Краматорська і Слов’янська. Удар відбувся близько 14:25 по капоту машини — кумулятивний струмінь пропалив метал і поранив водія. Його доставили до опорної лікарні для стабілізації, пізніше планують перевезти на лікування до іншої області.

“На жаль, наш екіпаж занадто пізно побачив загрозу, побачивши дрон буквально в декількох метрах від автомобіля. Він вилетів на автомобіль з-за повороту. Цей евакуаційний броньований автомобіль тільки близько двох тижнів тому відновили після попереднього влучання дрона. Він був повністю маркований з обох боків, на капоті та на даху, логотипами гуманітарної місії “Проліска” та написом евакуація”, — заявив керівник місії “Проліска” Євген Каплін.

Він уточнив, що один з евакуйованих внаслідок атаки зазнав легких поранень. Решта людей, які були в авто, дістали акубаротравми. Серед них — другий член екіпажу Євген Ткачов.

Військові та волонтери відвезли евакуйованих до сусіднього населеного пункту. Якщо дозволить безпекова ситуація, евакуацію продовжать 17 листопада. Пошкоджене авто відбуксував на безпечну відстань волонтер Богдан Зуяков.

Євген Каплін заявив, що це вже 123-тя атака на “Проліску” за час війни.

“Сергій врятував сотні життів за ці декілька місяців роботи в наших рядах: маломобільних, немобільних, сімей із дітками під час евакуації на Донеччині. Також із початку повномасштабного вторгнення Сергій у волонтерському об’єднанні “Волонтери від Бога” займався евакуацією з різних небезпечних ділянок на Донеччині та Луганщині”, — розповів про пораненого внаслідок атаки водія Євген Каплін.

“Проліска” оголосила збір коштів на лікування та подальшу реабілітацію Сергія Гаранова. Підтримати ініціативу можна через “банку” на Monobank за посиланням.

Нагадаємо, від початку листопада 2026-го за межі Донецької області виїхали близько 6,3 тисячі людей. Найбільше покидають Словʼянську, Краматорську та Олександрівську громади, на окупанти продовжують посилювати свої удари.