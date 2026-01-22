Гігієнічний набір для поранених військових. Ілюстративне фото від Міноборони

Міноборони поставило до шпиталів першу партію гігієнічних наборів для поранених військових загальною кількістю у 50 тис. комплектів. 48 тис. з них є чоловічими, а 2 тис. — жіночими. Останні відрізняються розширеним вмістом.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

50 тис. гігієнічних наборів обійшлися державі у понад 26 мільйонів гривень, тобто в середньому близько по 520 грн за один комплект. Ці набори входять до “Пакунків пораненого”, які містять адаптивний одяг і різні засоби гігієни.

До гігієнічних наборів входять рушник, зубна щітка та паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі й сухі серветки. Жіночі набори доповнені додатковими гігієнічними засобами, ватними косметичними дисками та силіконовою гумкою для волосся.

Крім того, кожен набір містить юридичний довідник від Правозахисного центру для військовослужбовців “Принцип”, листівку-подяку з дитячим малюнком та QR-код для зворотного зв’язку. У Міноборони збираються вдосконалювати комплектацію пакунків згідно з відгуками поранених.

Нагадаємо, раніше у Міноборони показали, що входить до “Пакунків поранених”. Це набори одягу та засобів гігієни, які постачають військовим у шпиталі. До початку закупівлі цих комплектів державою відповідну потребу подекуди доводилось заповнювати волонтерам.