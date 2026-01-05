Рішення суду. Ілюстративне фото: Unsplash

Чоловіка з Бахмута визнали винним у поширенні через месенджер інформації про рух української військової техніки. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення та врахував час, який він провів під вартою з літа 2022 року.

Про вирок у цій справі журналісти Вільного Радіо дізналися на сайті Єдиного судового реєстру. Ім’я обвинуваченого опублікували на сайті “Судова влада”.

Що встановили під час розслідування

За матеріалами справи, 15 липня 2022 року Аркадій Є. через месенджер передавав дані про переміщення української військової техніки та місця розташування підрозділів ЗСУ в Бахмуті та на околицях. Зокрема, йшлося про рух бойових машин піхоти біля автовокзалу, перебування українських військових у районі селища Хромове, а також про пересування РСЗВ “Град” і автомобілів “Урал” у напрямку Часового Яру.

Покровський районний суд Кривого Рогу встановив, що ця інформація не була у відкритому доступі, Генеральний штаб, Міноборони чи інші уповноважені органі її не публікували. Експертизи та огляд мобільного телефону підтвердили, що саме з пристрою обвинуваченого надсилали відповідні повідомлення.

Версія захисту і позиція суду

Під час розгляду справи чоловік провину не визнав. Він стверджував, що його нібито незаконно затримали, застосовували до нього фізичний і психологічний тиск, а повідомлення в месенджерах могли написати без його відома. Також захист заявляв про фальсифікацію доказів.

Однак суд ці доводи відхилив. Свідки — співробітники СБУ — пояснили, що чоловік добровільно надавав телефон для огляду, а недозволених методів до нього не застосовували.

Додатково суд врахував результати слідчого експерименту, експертні висновки та службову інформацію. Провадження ДБР щодо можливого насильства з боку правоохоронців також закрили через відсутність складу злочину.

Вирок

Суд визнав чоловіка винним за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи іншого військового формування під час воєнного стану та призначив покарання — п’ять років позбавлення волі з відбуванням у колонії закритого типу.

Строк ув’язнення рахують із 15 липня 2022 року. Саме в цей день Аркадія Є. офіційно затримали. Тобто більшу частину свого строку покарання чоловік вже відбув.

Також із засудженого стягнули понад 6,4 тисячі гривень витрат на експертизи.

У нього також є 30 днів на оскарження вердикту, який оголосили 30 грудня 2025 року.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що кримчанина, який воював на Донеччині та потрапив у полон, засудили до 15 років тюрми. Чоловік вирішив воювати на боці “ДНР”, ще в 2018 році вступив до незаконних збройних формувань, штурмував позиції ЗСУ, а у 2023 році потрапив у полон і опинився на лаві підсудних.