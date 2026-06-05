Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

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Жительці Донеччини, яка заснувала в окупації інтернет-провайдера й підключила до мережі російську пенітенціарну службу, оголосили тюремний вирок. Вердикт винесли заочно, бо жінка досі перебуває на окупованій території.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду Черкас, а ім’я засудженої оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Уродженка Нижньої Кринки, що біля Макіївки, Олена Л. після окупації зареєструвала за російським законодавством ТОВ “Айпі Медіа Центр”. Його основною сферою вказана “діяльність у галузі зв’язку на базі дротових технологій”.

Компанію внесли до російського реєстру юросіб у жовтні 2023 року. Одразу після цього жінка уклала перший контракт із так званим “Головним управлінням Федеральної служби виконання покарань Росії по ДНР” — структурою, яка керує тюрмами та колоніями на окупованих територіях. До кінця 2024 року вона підписала ще два контракти з тією ж організацією.

Як стверджує слідство, компанія щомісяця надавала установі доступ до інтернету. Загалом за це їй заплатили близько 44 тисяч рублів.

Ці контракти можна знайти у відкритому російському реєстрі держзакупівель.

Картка з профілю ТОВ “Айпі Медіа Центр” у російській базі контрагентів. Скриншот: Вільне Радіо

Судили жінку заочно, бо вона і зараз перебуває на окупованій території, щоправда, точне місце її перебування невідоме. Інтереси фігурантки в суді представляв державний захисник. Він зазначив, що зв’язатися з підзахисною не зміг.

Суд визнав Олену Л. винною у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання — 3 роки 6 місяців позбавлення волі, 10 років заборони обіймати керівні посади та конфіскація всього майна. Зокрема, під конфіскацію потрапить її частка квартири — на неї вже наклали арешт під час слідства. Відбувати строк жінка почне з моменту затримання.

Раніше ми писали, що російським забудовникам віддали ще 18 гектарів землі в окупованому Маріуполі.