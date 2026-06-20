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Уряд України затвердив механізм одноразової фінансової допомоги для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Розмір виплати становитиме 3 тисячі євро. Право на підтримку також матимуть діти, народжені внаслідок таких злочинів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням, виплату у 3 тисячі євро надаватимуть постраждалим одноразово. Окремо на неї зможуть претендувати діти, які народилися внаслідок сексуального насильства, скоєного під час війни.

Фінансуватимуть програму коштом внесків міжнародних партнерів і донорів. Водночас отримання цієї допомоги не впливатиме на право людини на інші види державної підтримки, зокрема соціальні виплати чи субсидії.

Для розгляду звернень мають створити спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Юлія Свириденко зазначає, що процедура передбачатиме конфіденційність і має мінімізувати ризик повторної травматизації заявників.

За даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення в Україні задокументували 401 випадок сексуального насильства, пов’язаного з війною. Із них 248 стосуються жінок і 150 — чоловіків. 92 випадки зафіксували на території Донеччини. Правозахисні організації припускають, що реальні масштаби можуть бути більшими, оскільки частина постраждалих не звертається по допомогу через страх осуду та стигматизацію.

В Уряді наголошують, що такі дії є воєнним злочином і частиною системного насильства з боку Росії. Україна також працює над міжнародними механізмами притягнення винних до відповідальності та отримання репарацій для постраждалих.

Нагадаємо, в інтерв’ю Вільному Радіо правозахисниця Людмила Гусейнова розповідала, яку ще допомогу можуть отримати українці, які пережили сексуальне насильство з боку росіян.