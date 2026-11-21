Ілюстративне фото: Укрпошта

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Укрпошта долучилася до програми лояльності в застосунку “Захист+”. Відтепер ветерани та учасники бойових дій можуть скористатися спеціальними тарифами на доставку посилок і знижками на ліки та товари для здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.

Як відправити посилку за 1 гривню

Ветерани та учасники бойових дій можуть відправити посилку до прифронтових областей або з них за 1 гривню. Спеціальний тариф діє на відправлення вагою до 30 кілограмів, оформлені за тарифом “Пріоритетний”.

Скористатися пропозицією можна для відправлень із Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Сумської та Херсонської областей або до них.

Також для користувачів додатка “Захист+” діє знижка 25% на доставку по Україні та за кордон. Вона поширюється на внутрішні відправлення вагою до 30 кілограмів за тим самим тарифом, міжнародні посилки, EMS-відправлення та дрібні пакети.

Щоб отримати знижку, потрібно:

Авторизуватися в застосунку “Захист+” . Згенерувати промокод або штрихкод для потрібної пропозиції. Показати його оператору у стаціонарному відділенні Укрпошти під час оформлення або отримання послуги.

Щомісяця користувачам доступні до трьох промокодів на кожну з пропозицій.

Як купити ліки зі знижкою від 30%

Ще одна пропозиція для ветеранів та учасників бойових дій — знижки від 30% на ліки й товари для здоров’я в онлайн-сервісі “Укрпошта.Аптека”.

Мінімальної суми замовлення та обмежень за кількістю товарів немає. Доставку до відділень Укрпошти в будь-якому регіоні України обіцяють зробити безкоштовною.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно:

Перейти на сайт “Укрпошта.Аптека ”. Додати потрібні товари до кошика. Під час оформлення замовлення ввести промокод із застосунку “Захист+” . Обрати відділення Укрпошти та оплатити замовлення онлайн.

Після введення промокоду знижка має застосуватися автоматично.

Раніше ми розповідали, що витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна отримати онлайн через застосунок “Дія”. Для цього потрібно авторизуватися в застосунку, перейти до розділу “Документи” та обрати відповідну послугу.