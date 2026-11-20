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Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни став доступний у мобільному застосунку “Дія”. Раніше його можна було отримати на однойменному порталі, або у ЦНАП.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.
Отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни тепер можна безпосередньо у смартфоні — в застосунку “Дія”. Раніше послуга була доступна лише на порталі “Дія” чи через ЦНАП.
Цей документ необхідний для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу.
Витяг формується у форматі PDF і містить QR-код, за яким можна швидко перевірити дійсність документа та актуальність даних у Реєстрі.
У застосунку та на порталі “Дія” витяг можуть замовити лише ті, хто має Посвідчення ветерана в Дії (учасники бойових дій; учасники війни; люди з інвалідністю внаслідок війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни; члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; постраждалі учасники Революції Гідності; люди з особливими заслугами перед Батьківщиною).
У разі, якщо витяг отримують законний чи уповноважений представник, член сім’ї полоненого чи зниклого безвісти за особливих обставин чи діти ветеранів і ветеранок (зокрема до 23 років), варто звернутися до ЦНАПу.
За три тижні з моменту запуску послуги на порталі Дія ветерани та ветеранки сформували понад 6 000 витягів.
Нагадаємо, в Україні запустили сервіс “Ветеран PRO”. Він об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для ветеранів та членів їхніх родин.