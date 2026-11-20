Послуги для населення на порталі “Дія”. Ілюстративне фото: “Дія”

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Витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни став доступний у мобільному застосунку “Дія”. Раніше його можна було отримати на однойменному порталі, або у ЦНАП.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни тепер можна безпосередньо у смартфоні — в застосунку “Дія”. Раніше послуга була доступна лише на порталі “Дія” чи через ЦНАП.

Цей документ необхідний для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу.

Як замовити витяг з реєстру ветеранів у застосунку Дія:

Відкрийте застосунок Дія.

Перейдіть у розділ “Сервіси” — “Ветеран PRO”.

Оберіть послугу “Витяг з Реєстру ветеранів”.

Натисніть “Замовити”.

Перевірте дані, які система підтягне автоматично.

Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть “Замовити витяг”.

Дочекайтеся сповіщення про готовність документа та завантажте його протягом 24 годин.

Витяг формується у форматі PDF і містить QR-код, за яким можна швидко перевірити дійсність документа та актуальність даних у Реєстрі.

У застосунку та на порталі “Дія” витяг можуть замовити лише ті, хто має Посвідчення ветерана в Дії (учасники бойових дій; учасники війни; люди з інвалідністю внаслідок війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни; члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; постраждалі учасники Революції Гідності; люди з особливими заслугами перед Батьківщиною).

У разі, якщо витяг отримують законний чи уповноважений представник, член сім’ї полоненого чи зниклого безвісти за особливих обставин чи діти ветеранів і ветеранок (зокрема до 23 років), варто звернутися до ЦНАПу.

За три тижні з моменту запуску послуги на порталі Дія ветерани та ветеранки сформували понад 6 000 витягів.

Нагадаємо, в Україні запустили сервіс “Ветеран PRO”. Він об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для ветеранів та членів їхніх родин.