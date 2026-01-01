Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відреагувала на петицію щодо впровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні. Вона стверджує, що втілення цієї пропозиції в життя вимагатиме “значного додаткового фінансового ресурсу”, а також, що в уряд вже працює над підвищенням мотивації для військових.

Про це йдеться у відповіді Юлії Свириденко на петицію “Про впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні”.

“Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника і Захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового pecypcy”, — йдеться у відповіді на петицію.

Прем’єр-міністр нагадала, що раніше Міноборони вже запровадило дорожню карту імплементації моделі проходження військової служби за новим контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками. Серед них — підвищення рівня грошового забезпечення військовим, якщо вони укладуть контракт на проходження військової служби.Наразі уряд працює над законодавчим врегулюванням цієї моделі.

Також Юлія Свириденко зазначила, що покращення мотивації для військових в Україні опрацьовуватимуть комплексно та з урахуванням “реальних” фінансових можливостей держави, а також пріоритетів Сил оборони.

Петицію, про яку йдеться, розмістили на сторінці електронних петицій до Кабміну 17 вересня 2025 року. Ініціатива змогла зібрати 25 687 підписів із 25 000 необхідних. Автор петиції закликає:

запровадити прогресивну щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні. Винагорода є зростати щороку: 50 тисяч гривень за перший рік, далі — щорічно подвоюватись);

створити нову державну бойову відзнаку — “Хрест Довгої Варти”. Нею автор пропонує нагороджувати військових за перший рік служби, а далі — щороку видавати до неї додаткові елементи.

Стосовно відзнаки “Хрест Довгої Варти” прем’єр відмітила, що запровадження державних нагород належить до компетенції президента, а не уряду.

Нагадаємо, від 1 січня в Україні прожитковий мінімум становить 3 209 грн. Підвищення прожиткового мінімуму впливає, зокрема, на мінімальну зарплату, пенсії та інші соціальні виплати. Втім, у держбюджеті-2026 бракує близько 19 мільярдів доларів, через що деякі інші статті можуть опинитися під загрозою. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як змінилися основні виплати з 1 січня 2026 року.