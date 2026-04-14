Українці за кордоном. Ілюстративне фото: Державна міграційна служба України/Facebook

В Україні нині проживають близько 31,1 млн людей, але лише 13,1 млн із них працюють. На цьому тлі повернення українців з-за кордону стає критично важливим — втім, без безпеки, роботи й гідних умов життя цього не станеться, наголошують експерти. ​Саме ці фактори мають зробити повернення “раціональним вибором”, а не результатом закликів.

Такі думки звучали під час обговорення нової Стратегії державної міграційної політики до 2035 року. Вона, зокрема, передбачає рішення для повернення громадян та відновлення ринку праці.

Чому Україні важливо повернути людей

За даними Міністерства економіки, на підконтрольній території України нині проживають близько 31,1 млн людей. Із них:

13,1 млн працюють, але лише за 10,5 млн сплачують ЄСВ;

ще близько 15 млн — поза ринком праці (пенсіонери, діти, студенти тощо).

Окрім цього:

900 тисяч переселенців працездатного віку не працюють;

близько 2,3 млн людей з інвалідністю не залучені до ринку праці;

ще 800 тисяч — люди до 60 років, які вже отримують пенсію і не працюють, а також жінки й молодь, які стикаються з барʼєрами на ринку праці.

“Нам активно треба залучати українців за кордоном до нашого ринку праці. Повернення має бути безпечним та привабливим”, — зазначає заступниця директора департаменту зайнятості, начальниця відділу з питань трудової міграції Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України Ганна Сабадаш.

Серед головних умов для повернення, підкреслює вона, — безпека, можливість заробляти та гідний рівень життя.

Що пропонує держава

Нова міграційна стратегія до 2035 року передбачає:

програми повернення українців;

підтримку малого бізнесу;

доступ до житла;

спрощене визнання дипломів і кваліфікацій;

освітню та психологічну підтримку дітей.

Також Україна планує співпрацювати з іншими країнами, де перебувають українці, — зокрема щодо перекваліфікації та організації повернення.

Водночас один із авторів документа наполягає на принципі рівності.

“Не можна надавати “поверненцям” фінансові пріоритети перед тими громадянами, які залишалися в Україні. Це може призвести до посилення суспільної напруги”, — наголошує завідувач відділу міграції Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олексій Позняк.

Фахівець підкреслює, що повернення українців важливе, але не єдиний спосіб розв’язати проблему нестачі працівників.

Паралельно потрібно залучати до роботи тих, хто вже в Україні, зменшувати бар’єри для жінок і молоді, підтримувати людей, які можуть працювати, але наразі не мають роботи.

У підсумку експерти сходяться в одному: повернення українців має бути безпечним і привабливим, інакше воно не стане масовим.

Нагадаємо, що українцям зараховуватимуть офіційний стаж за кордоном до пенсії — якщо повернуться. Тепер цю ініціативу не обмежують міжнародні угоди.