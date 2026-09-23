Світлана Дереза — біографія: що відомо про 34-річну жінку, яка загинула в Билбасівці

Світлана Дереза. Фото: Меморіал Слов’янської міської територіальної громади

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 34-річна Світлана Дереза зі Слов’янська. Жінка була художницею, грала на гітарі, вивчала іноземні мови та любила допомагати іншим.

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Про життя Світлани Дерези розповіли у Меморіалі Слов’янської міської територіальної громади.

Світлана народилася 12 лютого 1992 року у Слов’янську. Навчалася у Билбасівській школі, а пізніше вступила до Слов’янського ПТУ №76, де здобула професію художниці.

“Вона була неймовірно різнобічною та працьовитою: чудово малювала, грала на гітарі, вивчала іноземні мови та легко давала раду будь-якій справі. Рідні та знайомі пам’ятають її як надзвичайно добру, чуйну людину, яка завжди була готова прийти на допомогу”, — йдеться на платформі памʼяті.

Після початку повномасштабного вторгнення Світлана виїхала до Польщі, але згодом повернулася на рідну землю. Жінка хотіла відвідати батьківську домівку.

30 серпня 2026 року російські військові вдарили по Билбасівці авіабомбою. Ця атака обірвала життя Світлани Дерези.

Загиблу поховали у рідній Билбасівці поруч із могилою батька. У неї залишилися дві сестри.

Вічна та світла пам’ять!