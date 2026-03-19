Пожежа у Слов’янську: вночі 18 березня рятувальники допомогли чоловіку залишити квартиру у вогні

Робота рятувальників у Слов'янську вночі 18 березня. Фото: ДСНС

Увечері 18 березня пожежники ліквідували дві пожежі в житловому секторі Слов’янська — під час однієї з них врятували непритомного мешканця. Чоловіка вже передали медикам.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донеччини.

“18 березня о 22:09 рятувальники прибули на виклик щодо пожежі у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку в місті Слов’янськ. Під час гасіння надзвичайники виявили в кімнаті чоловіка, який самостійно не міг покинути помешкання. Вогнеборці винесли потерпілого на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, — пишуть рятувальники.

Вони зазначили, що о 22:52 цю пожежу вдалося ліквідувати. Площа займання становила 20 кв. м.

Другу пожежу тієї ж ночі гасили в приватному будинку. Там вогонь охопив 88 кв. м.

Причини обох загорянь встановлюють фахівці. У ДСНС закликали мешканців бути обережними з вогнем, аби не наражати на небезпеку себе та рідних.

“Пам’ятайте: вогонь не дає другого шансу. Одна мить безвідповідальності може мати фатальні наслідки. Бережіть себе та своїх рідних!”, — завершили рятувальники.

Нагадаємо, жителю Слов’янська призначили 8 років позбавлення волі після того, як під час сварки підірвав гранату у кімнаті, де перебував зі своєю співмешканкою. Жінка загинула на місці, а сам чоловік втратив руку.